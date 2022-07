Hermana de Mónica Dossetti dice que la actriz está “tristona” porque no la dejan ver al hermano que la violentó

“Está tristona porque no la dejan ver a José, pero hay que poner las cosas en manos de Dios. Ella me dijo otra vez, ‘¿cuándo va a venir Pepe?’ y le digo, ‘es que no puede venir ahorita, ‘flaca’. Hay que esperar un rato, hasta que la Fiscalía lo determine’”, declaró Alejandra Dossetti en entrevista telefónica para el programa ‘De primera mano’.