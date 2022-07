Hermano de Mónica Dossetti reveló qué consecuencias merece tras violentar a la actriz

En la noche del 11 de julio de 2022 se dio a conocer un video en donde José Dossetti estrangula a su hermana Mónica, mientras ella está sentada en una silla de ruedas, debido a que padece esclerosis múltiple.

José Dossetti contó su fatal solución ante la agresión que perpetuó contra su hermana Mónica Dossetti



En sus primeras declaraciones, José Dossetti explicó que los problemas económicos y sentirse rebasado por la vida lo llevaron a violentar a su hermana. Para muchos, su explicación fue indignante pues parecía que el director de escena intentó justificar su agresión.

Sin embargo, en un encuentro con los medios el pasado 21 de julio de 2022, José Dossetti admitió que sus acciones no tienen justificación y confesó que la solución ante este problema es la muerte.

"No tengo justificación alguna. No la tengo, no puedo. Solamente lo que vi es un señor enfermo, enfermo de la psiquis y enfermo de salud de muchas formas y está pensando que su solución es morirse, porque está contra la pared, solo, sin ayuda de nadie más".

José Dossetti admitió que merece ir a la cárcel



A pesar que Mónica Dossetti no quiso denunciar a su hermano, la fiscalía de Morelos, estado donde sucedió la agresión de José Dossetti contra su hermana, abrió una carpeta de investigación de su caso, en donde incluso se está sopesando si el ataque de José podría tratarse de una tentativa de feminicidio, según reveló el fiscal general de Morelos, Uriel Carmona en encuentro con la prensa el pasado 21 de julio.

Toda esta situación y las consecuencias que pueden resultar ha provocado gran miedo en José Dossetti; sin embargo, ir a la cárcel no es su principal miedo.

“Tengo mucho miedo y créeme que mi temor menor es irme a la cárcel. No porque no pueda pasar, por supuesto que puede pasar, pero es lo que me merezco”.



En realidad, los mayores miedos de José se centran en lo que pueda pasar con su hermana y su relación con ella.

“Mi temor más grande es Mónica en un instituto, porque no queremos la familia que esté en un instituto. En un instituto también abusan de la gente como fui yo abusivo.

Mi miedo también es otro, que no me la dejen ver nunca”.



Dossetti advirtió que es realmente doloroso pensar no volver a ver a Mónica. “Es mi hermana, la quiero y es mi compañera de trabajo y amiga de muchos años”, declaró.

José Dosseti contó que su hermana Mónica ya está recibiendo ayuda



Tras la agresión que perpetuó contra la actriz, el actor ya no vive con ella y otros familiares ahora la cuidan. Además, el DIF y otras organizaciones ya se acercaron a Mónica para ayudarla.

“Ya fue el DIF, ya le tomaron medidas a mi hermana... Ya hablaron doctores para decir ‘tengo un tratamiento, soy una fundación, le voy a mandar medicinas.

De muy mala manera y muy rasposo el camino, pero la consecuencia es muy buena para ella”.