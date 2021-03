Miley Cyrus celebra los 15 años de 'Hannah Montana' con una emotiva carta

El 24 de marzo de 2006 los televidentes conocieron a Hannah Montana, una joven y famosa cantante que tenía doble vida: era una estudiante anónima por el día y toda una estrella de la música por la noche. A 15 años del inicio de la exitosa serie de Disney, su protagonista, Miley Cyrus, dedicó una conmovedora carta para celebrar la fecha en que su carrera despegó.

"Hola Hanna, ha pasado mucho tiempo, 15 años para ser exactas. Desde aquel tiempo en el que me ponía ese flequillo rubio sobre mi frente e intentaba iocultar mi identidad, luego me pasé a una bata de felpa rosa que llevaba dentro una gran mujer con un enorme corazón. Entonces no lo sabía, pero eso es lo que siempre viviría de ti. Y no solo en mí, sino en millones de personas arededor de todo el mundo. A pesar de que eres considerada un ‘alter ego’ en realidad hubo un momento de mi vida en que tus guantes me representaban más que mis propias manos desnudas.

Cyrus, de 28 años, recordó que este personaje la lanzó al estrellato: "Tuvimos un intercambio equitativo a través del que me diste una enorme fama a cambio del anonimato que yo te brindé. Pero todo ha cambiado mucho desde entonces . Fuiste como un cohete que me hizo volar hasta la luna y que nunca me trajo de vuelta. Nunca podría haberlo imaginado cuando me grabe cantando ‘I love rock and roll’ sobre una pared blanca en la cocina de la madre de una amiga en Nashville. Más tarde, tu nombre escrito en el borrador del guión haría realidad lo que era un sueño imposible".

La exesposa de Liam Hemsworth recordó que su abuelo no pudo cumplir su gran deseo de verla en el estreno de 'Hannah Montana'. "Tú y yo hemos pasado por muchas cosas juntas, amiga mía. Hemos compartido muchas ‘primeras veces’ y muchas ‘últimas’. Subidas y bajadas. Risas y lágrimas. Perdí a mi abuelo durante el rodaje del primer episodio de la primera temporada. Él quería aguantar hasta ver el estreno que era el 24 de marzo, pero murió el 28 de febrero. Aunque llegó a ver el anuncio televisivo que pusieron durante la película ‘High school musical’ y dijo que era una de las cosas que más le había hecho sentir orgulloso de su vida. Se me rompió el corazón, pero estaba satisfecha de saber que podía llegar su nombre junto al de mi padre en todos los créditos finales".

Tal como su personaje, la cantante estadounidense pasó momentos bochornosos mientras grababa la serie: "También me enamoré por primera vez en aquel tiempo. De forma vergonzosa, también me vino la regla con un par de pantalones blancos justo el día en que un ‘chico lindo’ iba a almorzar conmigo. En lugar de ir, me pasé el día entero en el baño con mi madre sollozando e intentando encontrar un par de pantalones nuevos. Hice muchos amigos a lo largo de seis años que pasé grabando la serie. Emily Osment, Mitchel Musso y Jason Earles se convirtieron en mi familia. Los veía más a ellos que a mi propia familia. Bueno, exceptuando a mi padre, con quien me iba todos los días al trabajo hasta que mi madre me dejó comprarme mi propio coche. Entonces solo tenía 15 años y un permiso, por lo que mi copiloto era mi abuela, que manejaba mi club de fans ‘Miley World’ desde el probador de ropa que compartó con mi padre hasta nuestro último día en 2011. Un día que nunca olvidaré. Fue un sentimiento agridulce saber que te dejaría a ti, que eras una gran parte de mí, al otro lado del escenario 9, que es donde siempre digo que crecí cuando me lo preguntan. Era mi casa. El último episodio se llamó de forma apropiada ‘Donde quiera que vaya’".

"Hannah, espero que me estés oyendo y te creas estas palabras que digo. Tienes todo mi amor y gratitud. Darte vida durante seis años fue todo un honor. No solo estoy en deuda contigo, sino con todo el mundo que confió en mí desde el principio. Todos ustedes contarán con mi más profunda lealtad hasta el final de mis días. Les doy mis más sinceros agradecimientos. A todo el equipo de Disney y al reparto, invitados especiales, agentes y managers. Especialmente a mi madre, que me llevó a todos los castings habidos y por haber incluso cuando teníamos que cruzar el país y llevar de forma egoísta con nosotras a mis hermanos. No pasa un día sin que recuerde de dónde vengo. De un edificio en Burbank, California, lleno de personas con la capacidad de cambiar mi destino, que al final es lo que hicieron. Ellos me dieron a ti. El mayor regalo que una chica podría pedir. Te quiero para siempre, Hannah montana", concluyó.