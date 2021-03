Miley Cyrus dice que era como Hannah Montana: de famosa a todos les importaba, pero como persona no

La intérprete de 'Wrecking ball' dio vida a una jovencita que es una persona común y corriente en el día, pero en la noche se convierte en una estrella de pop: "Habla de una crisis de identidad […] Era un personaje casi como yo, y de hecho, el concepto del programa es que cuando tienes este alter ego, eres valioso. Y luego el concepto era que cuando me veía como yo mismo, cuando ya no tenía la peluca, nadie se preocupaba por mí, yo no estaba, ya no es una estrella", se sinceró en el podcast 'Rock this' con Allison Hagendorf de Spotify .