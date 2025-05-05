Met Gala

Met Gala 2025 rompe millonario récord en su historia antes de iniciar: esta cantidad han recaudado

Funcionarios del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York compartieron una importante noticia antes del arranque del popular evento, el cual se celebra la tarde de este lunes 5 de mayo.

Dayana Alvino.
La Met Gala 2025 hizo historia al romper un importante récord incluso horas antes de iniciar, la tarde de este 5 de mayo.

Previo a que las primeras celebridades comenzaran a llegar a la alfombra roja del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, los funcionarios del recinto revelaron que ya han recaudado una cifra de 31 millones de dólares, según The New York Times.

El año pasado, el evento benéfico obtuvo un total de 26 millones de dólares, informó Max Hollein, director ejecutivo del Met.

Hablando sobre el logro, él señaló: “El nivel de apoyo, entusiasmo e importancia de lo que hacemos es significativo, especialmente esta exposición, que no es sólo una celebración de los diseñadores negros, sino también una declaración”.

“Es una exposición importante sobre la historia. Todo eso se pone de relieve. Eso es lo que sintieron muchos de nuestros seguidores: que es significativa e importante”, sentenció.

Él afirmó que la Met Gala “es un espacio excepcional para conectar”, así que ven “un apoyo cada vez mayor”, y puntualizó que el dinero les permite operar el Costume Institute y “expandir las historias que quiere contar y las colecciones que necesita y quiere preservar”.

¿Cuánto cuesta asistir a la Met Gala?

Según E! News, una entrada individual a la Met Gala cuesta 30 mil dólares, mientras que el precio por toda una mesa es de 275 mil dólares.

Sin embargo, señalan, no todos tienen que pagar para asistir ya que Anna Wintour, editora en jefe de Vogue y quien lidera la iniciativa de la celebración, suele invitar a diseñadores emergentes.

Además, las celebridades invitadas específicamente para desfilar en la ‘red carpet’ tampoco tienen que desembolsar una cantidad económica para estar ahí, reportan.

En 2017, Sylvana Ward Durrett, de la revista, indicó a Fast Company que deseaban “que la experiencia sea íntima” para sus asistentes.

“Por eso, en los últimos años, realmente hemos reducido y bajado el número en casi 200 o 300 personas”, explicó al respecto.

Met Gala 2025

La Met Gala 2025 celebra el tema “Superfine: Tailoring Black Style” con una exhibición que investiga la indumentaria y el estilo en la formación de las identidades negras en la diáspora atlántica, expone Vogue.

Para reflejarlo, el código de vestimenta es “Tailored For You”, que busca un estilo sartorial que esté “diseñado a propósito para proporcionar orientación e invitar a la interpretación creativa”.

Se espera que acudan famosos como Teyana Taylor, Rosalía, Kendall Jenner, Anne Hathaway, A$AP Rocky, Rihanna y Pharrell Williams, entre otros.

Una de las grandes ausentes presuntamente será Jennifer López, quien se saltará el festejo tras su divorcio de Ben Afflek, ha dado a conocer Daily Mail.

Met GalaModa de CelebridadesCelebridades

