Bad Bunny, Salma Hayek, Maluma y más latinos pisaron fuerte en la Met Gala 2023

El actor chileno robó miradas, al llegar al evento ¿sin pantalones? Para la ocasión, el protagonista de 'The Last of Us' eligió un conjunto de Valentino. Pedro Pascal se arriesgó con su look vistiendo unos shorts que combinó con una camisa y gabardina roja. A tono del los pantaloncillos, Pedro Pascal lució botas y corbata oscuras.