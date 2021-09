JLo y Ben Affleck, el embarazo de Kylie Jenner y otras cosas que esperamos ver en la MET Gala 2021

De acuerdo con información de la revista Vogue, la celebración se llevará a cabo en dos fechas. Este lunes 13 de septiembre dará inicio con la prestigiada pasarela que todos esperan, en la cual la temática será la moda americana para inaugurar la exhibición 'In America: A Lexicon of Fashion'. El segundo evento se llevará a cabo el 5 de mayo de 2022 con la exposición 'In America: An Athology of Fashion'.