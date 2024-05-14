Matías Novoa se va de México: se reúne con Michelle Renaud y publican tierna foto con su bebé
Matías Novoa se reencontró con Michelle Renaud tras varias semanas separados; pero antes de viajar a Madrid, celebró el cumpleaños número 13 de su primogénito Axel.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
Matías Novoa se reencontró por fin con Michelle Renaud en Madrid, España, ciudad a la que la actriz se mudó el pasado 23 de abril.
El protagonista de telenovelas dejó México este 13 de mayo , día en que se reunió con su esposa, hijastro y bebé Milo, luego de permanecer en el país por varias semanas por las grabaciones de la telenovela ‘Marea de pasiones’.
La encargada de presumir el reencuentro familiar fue Renaud, quien a través de su cuenta oficial de Instagram publicó imágenes de lo feliz que está de tener ya a su lado al chileno.
“Mi felicidad completa”, escribió Michelle Renaud junto a emojis en forma de corazón. Matías Novoa reaccionó al posteo de su esposa y se limitó a precisar: “Hogar”.
Marielle Ruesga, prima de la actriz, también fue testigo del reencuentro y compartió una foto de toda la familia completa. “Reencuentro esperado”, se puede leer como descripción de la publicación.
Horas después de anunciar que todos ya están en Madrid, España, Michelle Renaud posteó una emotiva foto que Matías Novoa protagonizó junto a su bebé Milo, quien de acuerdo con sus declaraciones pasadas nacerá en junio próximo.
“Milo y papá”, escribió la protagonista de telenovelas junto a un emoji en forma de corazón.
Matías Novoa festeja cumpleaños de su hijo mayor antes de irse de México
Matías Novoa presumió que antes de comenzar una nueva vida en España celebró el cumpleaños número 13 de su hijo Axel, quien es fruto de la relación que sostuvo con María José Magán de 2009 a 2011.
El actor mostró lo orgulloso que está de su primogénito, el cual tuvo un íntimo festejo en compañía de uno de los hermanos de Michelle Renaud y de sus sobrinos.
“ YA SON 13 AÑITOS…. Te amo mucho mucho”, precisó el actor, quien dejó ver el pastel y parte de la celebración.
Ahora que Matías Novoa vivirá en España, reveló que desea que su hijo Axel viaje en el próximo periodo vacacional para que pueda convivir con él, su hermano Milo, su hermanastro Marcelo y su madrastra Michelle Renaud.