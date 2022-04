El alcoholismo de José José no fue lo más duro para Marysol Sosa: otro momento la marcó de niña

A pesar de que José José libró una fuerte adicción al alcohol, esta no permeó en la infancia de su hija Marysol Sosa. Así lo reveló ella recientemente en una entrevista.

Hay que recordar que ‘El príncipe de canción’ estuvo casado con la actriz Anel entre 1976 y 1991. Fruto de esa relación, nacieron José Joel y Marysol Sosa. Durante algunos años, la hija del cantante estuvo alejada de los reflectores, pero, tras la muerte del reconocido artista, se convirtió en una defensora de los derechos de su mamá sobre la herencia.

Ahora, destapó su lado más personal y contó algunas de sus experiencias de la infancia.

Marysol Sosa relató cómo vivió el alcoholismo de José José

En entrevista con el programa de televisión mexicano ‘Sale el sol’, la hija de ‘El príncipe de la canción’ recordó cómo vivió los primeros años de su vida, cuando compartió techo con un padre adicto.

Quitada de preocupaciones, explicó que:

“Fui una niña muy cuidada al respecto (...) Yo no te puedo hablar de experiencias grandes de ‘ay, me tocó ver a mi papá tirado (por el alcohol) porque fui muy cuidada”.



En este sentido, resaltó el gran trabajo que hizo su mamá, Anel Noreña, en protegerla de tener una infancia marcada por la enfermedad de su papá.

“Al respecto tuve mucha madre”, expresó en la misma entrevista.

Sin embargo, el blindaje de su progenitora no fue absoluto. Marysol Sosa también relató que, en una ocasión, una compañera de la escuela trató de hacerla sentir mal a causa de las adicciones de su papá:

"Me llegué a meter (pelear) con una amiga en primaria que un día me dijo ‘ay, pues porque tu papá es borracho’ y chin, que la jale de la trenza y así como que por poco me avienta la lonchera y yo yo le saqué el sándwich y ya, hasta ahí fue”.

De igual manera, la descendiente de José José reveló que, conforme fue creciendo, se dio cuenta del problema de su padre, pero:

“Como todo en la vida, llega un punto en donde entiendes y aceptas y perdonas y no pasa nada”.

Marysol Sosa aseguró que hubo otro hecho que la marcó más

Si bien la hija de José José y Anel no sufrió por el alcoholismo de su padre, confesó que hubo otro momento de su vida familiar que la marcó aún más: la separación del cantante y la actriz.

“Fue doloroso porque me tocó precisamente el proceso de lo del divorcio”, comentó.



Sobre los posibles planes de su mamá de lanzar una loción en honor al ‘Príncipe de la canción’, Marysol Sosa dijo que no estaba al tanto de los detalles, pero confía en las iniciativas de Anel.