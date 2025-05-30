Actriz de ‘Cuando seas mía’ ventila romance con su primo: “Decidimos darnos una oportunidad”

Video 'Lalo' Salazar revela desde cuándo es novio de Laura Flores: ¡no tienen ni una semana!

Martha Cristiana habló abiertamente sobre el romance que tiene con su primo segundo desde hace 4 años.

La actriz, famosa por participar en telenovelas como ‘DKDA’ y ‘Cuando seas mía’, reveló al periodista Michel Rubalcava que, aunque su novio forma parte de su familia, fue hasta hace unos años que ambos “descubrieron” que sentían “algo más” que un simple cariño de primos.

PUBLICIDAD

“Yo lo conocía de toda la vida, digamos, pero no convivimos de niños. Su abuela y mi abuela eran hermanas y fue un primo segundo que yo no conviví. Lo conocí cuando yo, por ejemplo, (…) tendría 23 o 24 años más o menos y nos vimos en casa de su abuela Norma”, contó en el canal de YouTube del presentador el 22 de mayo.

Martha Cristina aseguró que su relación siempre fue amistosa. Incluso, reveló que tras la separación de su primo, ella intentó presentarle a sus amigas.

“De repente nos dimos cuenta que sentíamos algo más (…) entonces, decidimos darnos la oportunidad. Pensamos que era una locura y que mucha gente se iba a desconcertar, pero decidimos tomar ese riesgo y te puedo decir que es la relación más bonita que he tenido”, insistió.

¿Familia de Martha Cristiana no acepta su relación?

Durante la conversación con el presentador, Martha Cristiana no reveló el nombre de su pareja, pero sí se refirió a él en varias ocasiones como Joe. Asimismo, dejó entrever que su familia no estaría pasando por el mejor momento sin aclarar que la causa sería su romance con su primo.

“La familia está pasando por un momento delicado”, reveló. “Él, como papá, está pasando por un momento delicado”, subrayó sin entrar en detalles.

Martha Cristiana le expresó su apoyo a su pareja a través de una publicación en Instagram. Imagen Martha Cristiana / Instagram



Aunque la intérprete de 54 años no hizo más declaraciones, el 9 de febrero, en una publicación de Instagram, Martha Cristiana se refirió al “momento delicado” que viven. Incluso, sugirió que “quienes quieren a Joe” dejarán a tras “la doble moral y "tiraran" la amargura a la basura”.

PUBLICIDAD

“Los invito a sumar y a desear siempre la felicidad ajena para que Dios les de lo mismo a ustedes de regreso”, puntualizó.