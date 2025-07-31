Maroon 5

Exintegrante de Maroon 5 ataca a su esposa: ella le habría encontrado mensajes con menores

El exbajista de la agrupación, Mickey Madden, habría golpeado brutalmente a la mujer luego de ella lo confrontara. Kate Bowman estaría “traumatizada y aterrorizada” tras el incidente.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Atacan al cantante de corridos El Padrinito Toys, de 17 años, y a su padre: imágenes del atentado

Mickey Madden, exintegrante de Maroon 5, se encuentra en vuelto en la polémica. El exbajista de la agrupación fue denunciado ante las autoridades por su esposa luego de, presuntamente, haberla golpeado.

De acuerdo con TMZ, el ataque habría ocurrido este lunes 21 de julio, luego de que Kate Bowman presuntamente le encontrara mensajes con "adolescentes sobre su fantasía de violación" y, posteriormente, lo confrontara por supuestamente "solicitar imágenes lascivas".

PUBLICIDAD

Más sobre Maroon 5

Bajo fuego Maroon 5 y no solo por el pecho desnudo de Adam Levine en el Super Bowl 2019
20 fotos

Bajo fuego Maroon 5 y no solo por el pecho desnudo de Adam Levine en el Super Bowl 2019

Univision Famosos
Adam Levine y su esposa se convierten en padres por segunda ocasión
1 mins

Adam Levine y su esposa se convierten en padres por segunda ocasión

Univision Famosos
Ozuna se une a Rihanna, Adam Levine y Sean Kingston en el club de "Los Microfonazos".
2 mins

Ozuna se une a Rihanna, Adam Levine y Sean Kingston en el club de "Los Microfonazos".

Univision Famosos
38 momentos que nos encantan de Adam Levine por su cumpleaños 38
38 fotos

38 momentos que nos encantan de Adam Levine por su cumpleaños 38

Univision Famosos

El sitio revela que la reacción de Madden fue empujar “violentamente a su esposa contra la mesa de la cocina” y que cuando ella intentaba escapar de la situación, “la persiguió en ropa interior hasta el exterior de la residencia, donde nuevamente la atacó”.

“Kate dice que está traumatizada y aterrorizada por Mickey”, señala TMZ. “La esposa de Mickey afirma que él mostró una ira incontrolable y era una persona completamente diferente del hombre con el que ella pensó que se había casado...”, agregan.

Mickey Madden dejó Maroon 5 en 2020.
Mickey Madden dejó Maroon 5 en 2020.
Imagen Getty Images

Ya había sido arrestado por violencia doméstica

En 2020, el integrante original de Maroon 5 ya había estado envuelto en la polémica por sus ataques de irá. Incluso, fue arrestado por violencia doméstica y posteriormente liberado tras pagar una fianza de 50 mil dólares.

Esta situación ocasionó su salida definitiva de Maroon 5, popular banda californiana liderada por Adam Levine. Hasta el momento, Madden no ha hecho comentarios al respecto.

Relacionados:
Maroon 5Escándalos de famososPolémicas de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Tráiler: Cómplices
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX