Exintegrante de Maroon 5 ataca a su esposa: ella le habría encontrado mensajes con menores

Mickey Madden, exintegrante de Maroon 5, se encuentra en vuelto en la polémica. El exbajista de la agrupación fue denunciado ante las autoridades por su esposa luego de, presuntamente, haberla golpeado.

De acuerdo con TMZ, el ataque habría ocurrido este lunes 21 de julio, luego de que Kate Bowman presuntamente le encontrara mensajes con "adolescentes sobre su fantasía de violación" y, posteriormente, lo confrontara por supuestamente "solicitar imágenes lascivas".

El sitio revela que la reacción de Madden fue empujar “violentamente a su esposa contra la mesa de la cocina” y que cuando ella intentaba escapar de la situación, “la persiguió en ropa interior hasta el exterior de la residencia, donde nuevamente la atacó”.

“Kate dice que está traumatizada y aterrorizada por Mickey”, señala TMZ. “La esposa de Mickey afirma que él mostró una ira incontrolable y era una persona completamente diferente del hombre con el que ella pensó que se había casado...”, agregan.

Ya había sido arrestado por violencia doméstica

En 2020, el integrante original de Maroon 5 ya había estado envuelto en la polémica por sus ataques de irá. Incluso, fue arrestado por violencia doméstica y posteriormente liberado tras pagar una fianza de 50 mil dólares.