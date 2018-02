Adam Levine y su esposa se convierten en padres por segunda ocasión

"Tengo una carrera y esa es la única parte que ha sido más estresante porque sabía que tendría que regresar a hacer 'The Voice' dos meses después de tener un bebé. No tuve mis cuatro meses de maternidad como cualquier mujer en la tierra. No me estoy quejando, pero ha sido un proceso lleno de retos en mi vida", declaró Shakira a Us Weekly. Foto: Grosby Group. | Univision

0 Compartir