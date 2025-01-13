Maribel Guardia

Maribel Guardia revela cirugía y aparece con parche en el ojo: ¿qué le pasó?

La actriz informó sobre la cirugía a la que tuvo que someterse a inicios de 2025 por cuestiones de salud. "Soy la mujer biónica", declaró en Instagram.

Video Maribel Guardia tiene una buena noticia en medio del dolor: su 'mamá' vence al cáncer

Este lunes 13 de enero, Maribel Guardia apareció con un parche en el ojo izquierdo e informó sobre la cirugía a la que tuvo que someterce los primeros días de 2025 por cuestiones de salud.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz explicó las razones por las que tuvo que entrar a cirugía, especificando que hace 10 años atravesó por una situación similiar, pero con el ojo derecho.

"Empecé el año cuidando la salud, hace 11 años me operé el ojo derecho para ver de cerca y ahora me operé el izquierdo para ver de lejos. Soy la mujer biónica", bromeó, colocando en su publicación una fotografía comparativa de las operaciones a las que ha tenido que someterse a sus 65 años.

Así informó Maribel Guardia sobre su operación ocular.
Así informó Maribel Guardia sobre su operación ocular.
Imagen Maribel Guardia / Instagram


"Recuerden que la salud es primero, háganse todos los exámenes que se tengan que hacer y chequense", insistió y finalmente preguntó a sus seguidores: "¿Empezaste el año cuidando tu salud?".

Aunque Maribel Guardia no reveló en su publicación cuándo ocurrió su cirugía ni cómo se encuentra, dejó entrever que ya había sido dada de alta de la clínica.

Recibe homenaje en Miami

Días antes de su cirugía, la actriz de Corona de Lágrimas (telenovela que puedes ver en ViX) fue homenajeada por su trayectoria en Miami. Incluso, el 30 de dicimbre fue declarado como 'El Día de Maribel Guardia'.

"El 30 de diciembre fue proclamado como el día de Maribel Guardia Mil #gracias a la Ciudad de #miami , al comisionado @joecarollonow y al público por todo el cariño y amor que me ha dado durante todos estos años. Sin palabras, LOS AMO", expresó la también cantante.

