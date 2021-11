Maribel Guardia explicó cuál es su dieta para mantenerse delgada a sus más de 60 años

A lo largo de su carrera, Maribel Guardia se ha caracterizado por ser delgada y presumir una curvilínea silueta. Este semblante, que muchas veces ha sido descrito por sus fans como un “cuerpazo”, lo mantiene a sus 62 años de edad gracias a que es dedicada y disciplinada con su ejercicio y dieta.

La actriz constantemente comparte fotos en su Instagram después o antes de hacer ejercicio en su gimnasio personal. Sin embargo, en sus publicaciones no habla mucho sobre la dieta que sigue. Afortunadamente, de vez en cuando concede entrevistas en donde da interesantes detalles sobre su alimentación.

Maribel Guardia reveló que dieta sigue para mantenerse esbelta

Maribel Guardia explicó en una entrevista que su tonificada y delgada figura no está basada en dietas milagro o en matarse de hambre, sino en una alimentación balanceada en donde evita el azúcar y presta atención a los carbohidratos que consume diariamente.

En general, Maribel Guardia sólo suele comer carbohidratos en una sola de sus comidas al día.

Cuando me como una tortilla en la mañana, en el resto del día ya no me como otra y evito el pan.

Cuidar su ingesta de carbohidratos no quiere decir que no coma cosas como pizza, postres, pan de dulce y demás. La actriz reveló que cuando está en su peso ideal sí disfruta de este tipo de comidas. Sólo que lo hace únicamente un día a la semana.

Los domingos como de todo: pizza, hamburguesa, postres….

Esta regla la cambia si llega a subir de peso. Por ejemplo, durante la pandemia subió cuatro kilos, por lo que el ajuste que hizo en su dieta fue sólo comer un carbohidrato por las mañanas y los domingos evitar los dulces y alimentos con muchas calorías. Este cambio en su dieta lo sigue hasta que vuelve a conseguir su peso ideal.

Además de comer frutas, verduras y proteína, la actriz de Corona de Lágrimas procura comer alimentos con omega 3 como pescado y salmón. Asimismo, con guía de un profesional, consume ciertas vitaminas y minerales.

Maribel Guardia procura su dieta aún de vacaciones

Maribel Guardia no descuida su dieta ni cuando está de vacaciones. La actriz cree que "siempre hay una manera de alimentarse sanamente" estés en donde estés.

Por ello, cuando sale, procura siempre llevar en la bolsa alimentos saludables para así no comer frituras o dulces. También se cuida al consumir ensaladas con pollo o alguna proteína.

Trato de llevar cosas saludables en la bolsa para no tener que comer cochinadas como papas fritas, dulces y demás.