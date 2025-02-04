Maribel Guardia recuerda reveladora promesa a su difunto hijo en medio de la disputa con su exnuera

Video Imelda Tuñón alega que Maribel Guardia la quiere “encerrar” en una clínica para “quedarse con su hijo”

Maribel Guardia reveló y reforzó un juramento que le hizo a su difunto hijo, Julián Figueroa, en medio de la disputa legal y mediática que sostiene con su exnuera, Imelda Garza-Tuñón, por el presunto descuido que esta ejerció sobre su pequeño José Julián.

La actriz está haciéndose cargo de su nieto desde el pasado 22 de enero, luego de que un día antes interpusiera una denuncia contra la cantante por supuesta violencia familiar.

Mientras Guardia la acusa de alegadamente tener problemas de consumo de alcohol y drogas, Imelda ha asegurado que la artista le quiere quitar a su retoño para “castigarla” y “chantajearla” a que “cumpla con sus condicionamientos”.

Maribel Guardia refuerza promesa a su hijo Julián Figueroa

Al tiempo que el enfrentamiento con Imelda Garza-Tuñón continúa, Maribel Guardia recordó el juramento que le hizo al fallecido Julián Figueroa acerca de proteger a su primogénito.

“Hijo, tu amor en mi corazón intacto, mi promesa de cuidar a tu hijo, también”, escribió ella en un ‘post’ de Instagram este 3 de febrero.

La estrella de melodramas como ‘Corona de lágrimas’, que puedes ver aquí en ViX, acompañó su misiva con un clip en el que se puede escuchar al difunto compositor halagándola.

“Mi mamá es muy linda con los niños, desde chiquito siempre se ponía a jugar con nosotros”, es parte de lo que él expresó.

Para concluir su reflexión, Maribel pareció hacer alusión a lo que está atravesando con la intérprete de ‘Atada a un sentimiento’.

“En momentos de oscuridad, tu luz lo cubre todo. Te amo eternamente”, anotó, refiriéndose al que fuera su único vástago.

Maribel Guardia recordó la promesa sobre su nieto que le hizo a su difunto hijo, Julián Figueroa. Imagen Maribel Guardia/Instagram

En la conferencia de prensa que ofreció el viernes 31 de enero, ella puntualizó que existía la posibilidad de que José Julián pueda quedarse bajo su tutela “90 días”, y no 10 como había estipulado la autoridad.

En ese tiempo, presuntamente a Garza-Tuñón no le sería permitido ver al nene: “Parece que no, la Fiscalía te manda una orden de que tú no te puedes acercar a ella”.

Papá de Imelda Garza-Tuñón contra Maribel Guardia

Previo a las emotivas palabras de Maribel Guardia, Tito Frank, papá de Imelda Garza-Tuñón, puso en duda la atención que ella le habría brindado a Julián Figueroa.

“Nunca se dio cuenta de que internamente estaba quebrado, carecía de resiliencia, de niño, lo llenó de juguete, de todas las atenciones excepto las de una madre”, señaló en un comunicado.

“Lo dañó psicológicamente y quería que una clínica de rehabilitación solucionara el problema, obvio que volvía a recaer en las drogas y el alcoholismo”, agregó.