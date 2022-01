“No, que va”: Maribel Guardia niega que se saltó la fila para vacunarse contra el covid

Maribel Guardia rechazó las críticas que aseguran que recibió tratamiento especial y que no hizo fila para vacunarse contra el coronavirus.

La actriz y ex Miss Costa Rica fue señalada en las redes sociales, luego de revelar a fines del mes pasado que se aplicó la tercera ronda de vacunas contra el covid-19.

“#quelavacunanosuna #VACUNACOVID19 Excelente atención Ya te vacunaste?”, dijo Maribel el 29 de diciembre por Instagram, al lado de un video donde sale con cubrebocas poniéndose la vacuna.

Cargando galería



En las redes, algunas personas castigaron a la actriz de telenovelas como ‘Prisionera de amor’ y Tú y yo’ por presuntamente haberse saltado la larga línea de personas que querían protegerse contra el virus en un centro de vacunación de México.

Maribel, sin embargo, respondió que hizo fila como cualquier otro mortal.

“No, que va, yo tuve que hacer una cita para ir a vacunarme como todo el mundo, hice fila como todo el mundo”, dijo la celebridad cuando un periodista de 'Venga la alegría' le preguntó sobre la polémica.

“La gente se imagina que los artistas tenemos todo servido, pero que va. Los artistas trabajamos muchísimo, nos cuesta mucho tener lo que tenemos. Muchos trabajan toda su vida y no tienen dinero y hay que hacer citas”, agregó.

Otras personas, sin embargo, la exaltaron por promover la vacunación.

“Claro que ya me puse la tercer dosis Maribel. Que bueno que figuras públicas como tú, promuevan vacunarse, ya que creo es lo que nos puede salvar de este virus. Felicitaciones”, dijo el seguidor Eduardo Betancourt por Twitter.

Los señalamientos de trato especial para vacunarse trajeron a la memoria los memes que salieron el año pasado sobre ella.



Uno de estos chistes muestra a la despampanante celebridad de 62 años, que también resalta por andar siempre bien maquillada y vestida, luciendo un vestido amarillo encendido en claro contraste con otras personas de la tercera edad que hacen fila para vacunarse.

“Maribel Guardia humillándonos”, dijo una usuaria de Twitter en reacción a este meme.

La actriz es una gran promotora de las vacunas y dice que va a seguir protegiéndose contra el virus.

“Creo en la vacuna. Yo creo que las vacunas se inventaron, han cambiado la historia de la humanidad y en este momento pues es necesarísimo ponérsela”, puntualizó. “Yo fui porque mira, aunque no me hubiera tocado, me la hubiera puesto porque ya digamos en Israel están poniendo cuatro vacunas, entonces yo la verdad prefiero andar al día y en cuanto pueda me pongo la cuarta”.