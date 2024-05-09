Maribel Guardia recibió regaño por tener las cenizas de su hijo Julián Figueroa en su casa

Video Los sueños que Julián Figueroa no pudo cumplir: Maribel Guardia ya realizó algunos

Ha pasado más de un año desde la sorpresiva muerte de Julián Figueroa, único hijo de Maribel Guardia, a causa de un “infarto agudo al miocardio”.

Sin embargo, ella todavía conserva en su residencia la urna con las cenizas del músico, situación en la que es respaldada por su nuera, Imelda Garza-Tuñón.

En febrero, la cantante inclusive adelantó que los restos de su primogénito podrían permanecer a su lado pues a la joven viuda “le falta mucho por vivir”.

Maribel Guardia fue regañada por conservar las cenizas de Julián Figueroa

Maribel Guardia ha decidido no desprenderse de las cenizas de Julián Figueroa y esto ocasionó que recibiera un regaño por parte del sacerdote José de Jesús Aguilar.

“Me dio una paliza el padre ese día”, aseveró en entrevista con medios de comunicación como Despierta América, el 5 de mayo.

Al respecto, explicó: “Él es tanatólogo y sí nos dio, en Costa Rica decimos una gran ‘chapeada’, una gran regañada a todos en general”.

Pese a la reprimenda del cura, la intérprete de ‘Para siempre’ indicó que seguirá preservando la urna: “No le hago caso”.

“Es un proceso que tienes que vivir, pero bueno, yo lo voy a vivir a mi aire”, externó la también estrella de telenovelas como ‘Corona de Lagrimas’, que puedes ver aquí en ViX.

Maribel Guardia no piensa desprenderse aún de las cenizas de Julián Figueroa. Imagen Maribel Guardia/Instagram

Maribel Guardia sí ha pensado en dónde quedarán las cenizas de Julián en el futuro

En marzo, Maribel Guardia reveló que sí ha considerado qué hacer con las cenizas de Julián Figueroa en algún momento.

“Estoy pensando que, cuando tenga valor, en poner sus cenizas en una iglesia, pero todavía no lo tengo, ni he entrado a su cuarto tampoco, falta mucho tiempo”, mencionó en declaraciones presentadas por ‘Ventaneando’.

Además, ella admitió que, entonces, atravesaba por una etapa de ira, en la que experimentaba coraje constantemente por el deceso de su retoño.

“Tengo que trabajar mucho en mí porque hay momentos (en los) que me tengo que rescatar de la nada, me hundo, me vuelvo a levantar”, contó.

“Y debo usar esto (el cerebro) porque la mente es lo que te puede ayudar a salir adelante, hacer decretos positivos, pensar en todos los recuerdos divinos que tengo de mi hijo y celebrar su vida”, añadió.

