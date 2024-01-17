¿Maribel Guardia ha pensado en irse con su hijo tras su muerte? Así reacciona a la pregunta

Video Maribel Guardia comparte video inédito de Julián Figueroa para celebrar el Día del Padre

Maribel Guardia continúa atravesando la pena por la muerte de su único hijo, Julián Figueroa, quien sufrió un “infarto agudo al miocardio” el pasado 9 de abril.

Sincerándose acerca de sus sentimientos, la actriz respondió si ha considerado arremeter contra su vida tras el fallecimiento del cantante.

¿Maribel Guardia ha pensado atentar contra su vida?

A días de haberse despedido del 2023, que considera “fue muy muy duro”, Maribel Guardia compartió que se mantiene luchando para continuar adelante tras perder a su primogénito.

“ Esta labor del duelo es levantarte todos los días, hacer el esfuerzo por (pararte), y no es fácil”, dijo ante el micrófono de El Gordo y La Flaca este 16 de enero.

En este sentido, la también cantante reconoció que existen fanáticos que la apoyan, pero también otros que la señalan, por demostrarse fuerte.

“Me quedo con lo bueno, siempre habrá gente que critique, pero ojalá que nunca les toque pasar por lo que yo estoy atravesando”, indicó.

“Yo tengo una… un amigo de Julián que hace muchísimos años se suicidó, y su mamá se suicidó 10 años después”, recordó para aclarar su punto.

“Vivir con eso es un dolor eterno, uno que no te lo vas a sacar del alma. Tienes que hacer el esfuerzo, ofrecérselo a Dios para salir adelante”, confesó.

Tras esas palabras, el reportero le cuestionó directamente: “¿Por tu mente alguna vez ha pasado (esa idea), Maribel?”.

“Bueno, no voy a hablar de eso porque quiero hablar de cosas positivas”, replicó la estrella de telenovelas como Corona de Lágrimas, que puedes ver aquí en ViX.

“En fin, (en) esto todos los días aprende uno a vivir y a salir adelante, (…) ofrecérselo a la persona que perdiste, que sabes que lo que quiere es que tú estés bien. No es fácil, es doloroso”, sentenció.

En diciembre de 2022, Figueroa subió un video en su cuenta de Instagram en el que reveló que le había escrito un tema a un amigo que ya no estaba con él.

“Esta vez les quiero cantar una canción muy especial para mí. Se la compuse a uno de mis amigos más queridos, Valente, que se quitó la vida a los 15 años por un trastorno mental”, relató.

En la sección de descripción del ‘post’, él apuntó una emotiva dedicatoria: “Para Valente y Helena, siempre en mi corazón”.

Maribel Guardia mantendrá las cenizas de su hijo en su casa

Aunque hace una semana, Maribel Guardia comentó que estaba “viendo” si podía “desprenderse” de las cenizas de su hijo Julián Figueroa, su decisión actualmente es otra.

“A veces lo pienso, pero luego digo: ‘No, no puedo’. Estoy feliz de tenerlo ahí (en mi casa). Voy a comprar un nicho en la iglesia para, si algún día yo me muero, que nos pongan ahí a los dos”, explicó.