Mariazel Hijo de Mariazel es hospitalizado de emergencia: lo que se sabe de la "noche de terror" que vivieron Mariazel compartió que su hijo menor tuvo que ser llevado de emergencia al hospital. La actriz reveló que vivieron "una noche de terror".

Mariazel Olle compartió que su hijo menor André, de año y medio, fue hospitalizado de emergencia durante la noche del 1 de marzo.

La actriz de la telenovela 'Corazón de Oro' compartió lo difícil que ha sido ver a su bebé en esa situación.

Según explicó la presentadora en Instagram, su familia experimentó una "noche de terror", luego de que el cuadro de salud del bebé que tuvo junto a su pareja Adrián Rubio se complicara y por eso tuvo que ser hospitalizado.

"Hoy fue un día muy difícil, muy complicado, no se lo deseo a ningún padre, pero André está bien, André está ya fuera de peligro, se está recuperando bien", contó la actriz en una de sus historias de Instagram.

Mariazel y su hijo André desde el hospital. Imagen Mariazel/Instagram

Aunque no reveló detalles, prometió que más adelante contaría la causa por la que el pequeño André tuvo que ser internado de manera inesperada.

También confesó que el 2 de marzo fue un día agridulce, pues dentro del estrés y la incertidumbre por la salud de su hijo, en el hospital vio el estreno de la telenovela 'Corazón de Oro', historia protagonizada por Mayrín Villanueva y Gabriel Soto, en la cual ella participa.