Mariazel

Hijo de Mariazel es hospitalizado de emergencia: lo que se sabe de la "noche de terror" que vivieron

Mariazel compartió que su hijo menor tuvo que ser llevado de emergencia al hospital. La actriz reveló que vivieron "una noche de terror".

Univision picture
Por:Univision
add
Síguenos en Google
Video Mariazel no ha tenido una vida fácil: sufrió un disparo en la cara tras un intento de secuestro

Mariazel Olle compartió que su hijo menor André, de año y medio, fue hospitalizado de emergencia durante la noche del 1 de marzo.

La actriz de la telenovela 'Corazón de Oro' compartió lo difícil que ha sido ver a su bebé en esa situación.

PUBLICIDAD

Más sobre Mariazel

Mariazel presume su embarazo en traje de baño: así luce a sus 4 meses
1 mins

Mariazel presume su embarazo en traje de baño: así luce a sus 4 meses

Univision Famosos
Mariazel anuncia embarazo y presume la primera foto de su bebé
2 mins

Mariazel anuncia embarazo y presume la primera foto de su bebé

Univision Famosos
Mariazel no ha tenido una vida fácil: sufrió un disparo en la cara tras un intento de secuestro
2:30

Mariazel no ha tenido una vida fácil: sufrió un disparo en la cara tras un intento de secuestro

Univision Famosos
Mariazel y Adrián Rubio no están juntos desde hace 2 meses: así enfrentan su separación
2 mins

Mariazel y Adrián Rubio no están juntos desde hace 2 meses: así enfrentan su separación

Univision Famosos
Mariazel revela que está distanciada de Adrián Rubio: ‘Ha sido difícil no tenerlo cerca’
2 mins

Mariazel revela que está distanciada de Adrián Rubio: ‘Ha sido difícil no tenerlo cerca’

Univision Famosos

Según explicó la presentadora en Instagram, su familia experimentó una "noche de terror", luego de que el cuadro de salud del bebé que tuvo junto a su pareja Adrián Rubio se complicara y por eso tuvo que ser hospitalizado.

"Hoy fue un día muy difícil, muy complicado, no se lo deseo a ningún padre, pero André está bien, André está ya fuera de peligro, se está recuperando bien", contó la actriz en una de sus historias de Instagram.

Mariazel y su hijo André desde el hospital.
Mariazel y su hijo André desde el hospital.
Imagen Mariazel/Instagram

Aunque no reveló detalles, prometió que más adelante contaría la causa por la que el pequeño André tuvo que ser internado de manera inesperada.

También confesó que el 2 de marzo fue un día agridulce, pues dentro del estrés y la incertidumbre por la salud de su hijo, en el hospital vio el estreno de la telenovela 'Corazón de Oro', historia protagonizada por Mayrín Villanueva y Gabriel Soto, en la cual ella participa.

"Hoy se estrenó esta novela tan especial para mí y nos tocó verla desde el hospital. A veces la vida te cambia el plan, pero no la gratitud. André está bien y eso es lo único que importa", sentenció.

Relacionados:
MariazelHijos de famososBebés famososCelebridadesFamososPLN 26

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Borrón y vida nueva
El Mochaorejas
Gratis
Tráiler: Polen
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX