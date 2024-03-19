Mariazel presume su embarazo en traje de baño: así luce a sus 4 meses

Video Mariazel no ha tenido una vida fácil: sufrió un disparo en la cara tras un intento de secuestro

La presentadora de televisión Mariazel Olle Casals, conocida por su participación en programas como 'Me Caigo de Risa', compartió en redes la evolución de su segundo embarazo.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz de ‘¡Chócalas Compayito!’ (serie que puedes ver en ViX) publicó una serie de fotografías en las que se le ve disfrutando de unas vacaciones en Tepoztlán, Morelos, donde luce un traje de baño que deja al descubierto su pancita de 4 meses de gestación.

"¡¡¡Llenita de amor!!!", escribió la actriz española en la publicación este 18 de marzo.

En las imágenes, Mariazel también aparece junto a su hija Laia, quien no deja de abrazar la pancita de su famosa mamá.

Su bebé "se esconde"

Luego de dar a conocer su embarazo, Mariazel reveló en Instagram que su bebé “se esconde” por las mañanas, mientras que por las noches parece que está “a punto de parir”.

“Yo no entiendo nada… En la mañana me levanto así (con el vientre casi plano) y en la noche… bueno, parece que estoy a punto de parir… ¡Qué alguien me explique!”, expresó el 16 de marzo.

El segundo embarazo de Mariazel

Mariazel y Adrián Rubio anunciaron que serían papás por segunda ocasión el 11 de marzo. La noticia fue dada a conocer en Instagram con una foto familiar, en la que Laia mostró sonriente uno de los ultrasonidos de la presentadora de TUDN.