Mariazel anuncia embarazo y presume la primera foto de su bebé

Video Mariazel narra el terrorífico momento en que recibió un balazo en el rostro durante un asalto

Mariazel causó revuelo en redes sociales al anunciar su segundo embarazo. La conductora de TUDN y Me caigo de risa dio a conocer este 11 de marzo que su familia crece en conmovedoras fotografías.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que la presentadora compartió una serie de imágenes en las que aparece junto a su pareja Adrián Rubio y su hija Laia, quien sostiene el último ultrasonido que se realizó su famosa mamá y con el que dejaron ver por primera vez al bebé.

PUBLICIDAD

Marizel, de 43 años, acompañó su publicación con un emotivo mensaje, en el que destacó que su familia crece y que su primogénita está feliz con la idea de convertirse en hermana mayor.

“ La familia crece. Estamos muy felices de compartir con ustedes esta hermosa noticia. Seremos papás nuevamente y Laia una gran hermana mayor. A los que ya se lo imaginaban, qué observadores eh!”, afirmó.

La publicación de la también actriz desató miles de reacciones, mientras algunos usuarios señalaron que ya sospechaban sobre su embarazo, otros la felicitaron por la buena noticia.

“Qué bendición”, “Hermosa noticia”, “Ya lo sospechaba, muchas felicidades”, “Tienes una hermosa familia”, son algunos de los mensajes que se pueden leer en su perfil personal.

Mariazel posó con su hija y esposo para revelar su segundo embarazo. Imagen Mariazel/Instagram



Odalys Ramírez se unió a las felicitaciones y junto a emojis en forma de corazón, escribió: “Ay qué emoción, felicidades”; Marisol González escribió: “Qué emoción. Felicidades”. Otros famosos que reaccionaron fueron Andrea Noli, Erik Hayser, Tania Lizardo, Mariana Botas, Mariana Echeverría, Nicola Porcella, Raúl Araiza y Tania Rincón.

Mariazel recuerda que su mamá murió un día después del nacimiento de su hija

El pasado 4 de marzo, Mariazel publicó una foto de cuando nació su hija Laia y reveló que un día después de que llegó su primogénita, su mamá murió.

“Unos días antes mi mamá había fallecido… Era el momento más importante de mi vida y no podía creer que ya no estaba conmigo”, indicó.

Mariazel detalló que su único consuelo es que su mamá logró conocer a su nieta y que está segura de que su mamá “se esperó” para conocer a Laia.