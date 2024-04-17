Mariazel revela el sexo de su bebé: su hija Laia es la más emocionada

Video Mariazel no ha tenido una vida fácil: sufrió un disparo en la cara tras un intento de secuestro

Mariazel y Adrián Rubio han revelado finalmente el género de su bebé. El pasado fin de semana, los actores organizaron una íntima revelación de género para compartir con su hija Laia si se convertiría en la hermana mayor de un niño o una niña.

La noche de este miércoles 17 de abril fue que la actriz de la serie ‘¡Chócalas Compayito!’ (serie que puedes ver en ViX) y el actor de ‘Esta historia me suena’ compartieron imágenes de la reunión que prepararon para compartir la noticia con su primogénita de una manera muy especial.

“El día de hoy vamos a hacerle una pequeña ceremonia. Una reunión familiar, algo muy íntimo, a Laia para decirle si va a tener hermanito o hermanita. La verdad es que Adrián y yo ya sabemos qué es, pero ella no, entonces queremos que lo disfrute”, explicó la también conductora de TUDN en un video que publicó en Instagram.

¿Niño o niña? Así fue el gender reveal de Mariazel

Después de un breve recorrido por el lugar donde se llevaría a cabo la revelación de género, Mariaze finalmente destapó que se convertiría en mamá de un niño, noticia que llenó de emoción a Laia, quien no dejó de brincar y gritar tras percatarse de que el disparador de humo mostraba un tono azul.

Laia será la hermana mayor de un niño. Imagen Mariazel / Instagram



Minutos antes de revelarle a su primogénita que sería la hermana mayor de un varón, la esposa de Adrián Rubió la cuestionó sobre la llegada del bebé a la familia.

“Yo ni he podido dormir…”, admitió Laia. “La verdad es que no me importa (si es niño o niña), con que nazca con salud, con bien y que sea un niño o niña muy feliz como yo, yo estoy muy feliz”, declaró.

Laia es la hija mayor de Mariazel y Adrián Rubio. Imagen Mariazel / Instagram



De acuerdo con la presentadora de deportes, durante la reunión, tanto ella como el actor estuvieron acompañados únicamente por su hija y su familia. La revelación del género de su bebé ocurrió en el jardín de su casa, el cual fue decorado con estilo de picnic.

Laia no pudo ocultar su emoción ante la noticia de que será hermana de un niño. Imagen Laia / Instagram

El segundo embarazo de Mariazel

Mariazel y Adrián Rubio revelaron que serían papás por segunda ocasión el 11 de marzo. La noticia la compartieron en Instagram con una foto familiar, en la que Laia mostró sonriente uno de los ultrasonidos de la presentadora de TUDN.

Mariazel y Adrián Rubio se conocieron en 2005 cuando estudiaban actuación. Fruto de su relación, el 27 de octubre de 2012 nació Laia, quien ahora sigue los pasos de sus famosos padres en la actuación.