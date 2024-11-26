¿Te acuerdas de ‘La Chofis’ de Alegrijes y Rebujos?: ya creció y así presentó a su novio
María Chacón dejó ver lo enamorada que está de su novio, quien es un importante empresario extranjero.
María Chacón, actriz que dio vida a la inolvidable ‘Chofis’ en Alegrijes y Rebujos, sorprendió al presentar a su novio.
Tras años de especulaciones sobre su vida amorosa y hasta un presunto romance con Miguel Martínez, la intérprete de 33 años dejó ver lo enamorada que está de su novio, quien es un i mportante empresario extranjero.
¿Quién es el novio de María Chacón?
María aprovechó un encuentro con la prensa durante el evento ‘Hombre del Año’, organizado por la revista mexicana GQ, para hablar públicamente de su relación y del hombre con quien mantiene una relación desde hace tres años.
“Nos conocimos hace como tres años. Nos conocimos porque el hermano de su socio fue a la escuela conmigo en Ensenada, Baja California. Todo se quedó en familia y todos somos muy buenos amigos. La verdad es que me llevé un grande”, destacó al reportero Ángel Medina el 23 de noviembre.
La actriz no reveló el nombre de su novio, pero sí señaló que es un importante empresario, a quien describió como “un caballero”.
“Lo invitaron (al evento de GQ) por el gran trabajo que hace en los festivales. Él hace Flow Fest en México y muchos otros festivales. Es un gran elemento para la música latina”, explicó.
“Se lució y me trató como princesa desde el principio. La verdad es que es un caballero y somos súper concierteros, nos encanta ir a conciertos”, agregó, sin embargo, no quiso dar detalles sobre si entre sus planes está casarse con él.
“Eso es muy personal, pero quién sabe”, sentenció.
María Chacón ya creció y así luce ahora
María Chacón saltó a la fama en 2003 tras participar en el reality infantil ‘Código F.A.M.A’, proyecto que la llevó a protagonizar su primera telenovela, Alegrijes y Rebujos.
En la historia, María Chacón dio vida a ‘La Chofis’, una pequeña niña soñadora que termina enamorada de ‘Alcachofa’, interpretado por Miguel Martínez.
La originaria de Ensenada, Baja California, México, continuó su carrera como actriz, sumándose a proyectos como Peregrina, Silvia Pinal, frente a ti, Cabo’ y Papás por conveniencia (telenovela que puedes ver en ViX).