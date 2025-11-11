‘La Chofis’, de Alegrijes y Rebujos, se casa: así presume su anillo de compromiso

Video "¿Les contamos?": Bárbara de Regil aclara si tiene una relación amorosa con María Chacón tras darse besos

María Chacón se casa. La actriz, conocida por su personaje de ‘Chofis’, en la telenovela Alegrijes y Rubujos, anunció su compromiso con el empresario Christopher Den Uijil, con quien mantiene una relación desde hace cuatro años.

La estrella de telenovelas compartió imágenes de su compromiso en su cuenta de Instagram, donde también presumió su lujoso anillo.

“Para siempre, contigo”, escribió junto a los emojis de un anillo y un infinito. “Por siempre y para siempre”, agregó.

María Chacón se comprometió con su novio Christopher Den Uijil. Imagen María Chacón / Instagram



Mientras que en sus historias de Instagram compartió otras fotografías de su compromiso con empresario extranjero.

“¡¡¡Dije que sí!!!” y “Para siempre bebé” fueron otras de las frases que compartió en sus redes.

¿Quién es el novio de María Chacón?

En noviembre de 2024, María Chacón presentó públicamente a su novio, Christopher Den Uijil, quien es fundador del festival Baja Beach.

“Nos conocimos hace como tres años. Nos conocimos porque el hermano de su socio fue a la escuela conmigo en Ensenada, Baja California. Todo se quedó en familia y todos somos muy buenos amigos. La verdad es que me llevé un grande”, dijo al reportero Ángel Medina.

La actriz tiene 4 años de relación con el empresario extranjero. Imagen María Chacón / Instagram

María Chacón ya creció y así luce ahora

María Chacón saltó a la fama en 2003 tras participar en el reality infantil ‘Código F.A.M.A’, proyecto que la llevó a protagonizar su primera telenovela, Alegrijes y Rebujos.

En la historia, María Chacón dio vida a ‘La Chofis’, una pequeña niña soñadora que termina enamorada de ‘Alcachofa’, interpretado por Miguel Martínez.