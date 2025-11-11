‘La Chofis’, de Alegrijes y Rebujos, se casa: así presume su anillo de compromiso
María Chacón anunció su compromiso con el empresario Christopher Den Uijil, con quien mantiene una relación desde hace cuatro años.
María Chacón se casa. La actriz, conocida por su personaje de ‘Chofis’, en la telenovela Alegrijes y Rubujos, anunció su compromiso con el empresario Christopher Den Uijil, con quien mantiene una relación desde hace cuatro años.
La estrella de telenovelas compartió imágenes de su compromiso en su cuenta de Instagram, donde también presumió su lujoso anillo.
“Para siempre, contigo”, escribió junto a los emojis de un anillo y un infinito. “Por siempre y para siempre”, agregó.
Mientras que en sus historias de Instagram compartió otras fotografías de su compromiso con empresario extranjero.
“¡¡¡Dije que sí!!!” y “Para siempre bebé” fueron otras de las frases que compartió en sus redes.
¿Quién es el novio de María Chacón?
En noviembre de 2024, María Chacón presentó públicamente a su novio, Christopher Den Uijil, quien es fundador del festival Baja Beach.
“Nos conocimos hace como tres años. Nos conocimos porque el hermano de su socio fue a la escuela conmigo en Ensenada, Baja California. Todo se quedó en familia y todos somos muy buenos amigos. La verdad es que me llevé un grande”, dijo al reportero Ángel Medina.
María Chacón ya creció y así luce ahora
María Chacón saltó a la fama en 2003 tras participar en el reality infantil ‘Código F.A.M.A’, proyecto que la llevó a protagonizar su primera telenovela, Alegrijes y Rebujos.
En la historia, María Chacón dio vida a ‘La Chofis’, una pequeña niña soñadora que termina enamorada de ‘Alcachofa’, interpretado por Miguel Martínez.
La originaria de Ensenada, Baja California, México, continuó su carrera como actriz, sumándose a proyectos como Peregrina, Silvia Pinal, frente a ti, Cabo, Papás por Conveniencia y Papás por Siempre.