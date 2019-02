María Celeste Arrarás regresó a Univision y se reencuentra con Myrka Dellanos en Primer Impacto

" Feliz de que ustedes estén con nosotros en este histórico día , feliz de que mi casa Telemundo me haya dado permiso por un día de compartirme. ¿Quién iba a decir que íbamos a estar aquí un cuarto de siglo después?", dijo Arrarás visiblemente emocionada.

Myrka también estuvo muy feliz de que el programa que alguna vez lideró continúe en el gusto del público: "Gracias por tantos años de apoyo y es que un día como hoy hace 25 años atrás, Primer Impacto vio la luz por primera vez, es increíble, no lo puedo creer".

María Celeste destacó que el programa marcó la pauta : " Cambiamos la televisión porque fue la primera vez que dos mujeres, mucho antes del movimiento 'Me Too', presentáramos un noticiero internacional".

Myrka reveló cómo hicieron frente a las críticas del show por el que han pasado importantes figuras del periodismo hispano : "En ese momento sabíamos que estábamos haciendo algo positivo para la comunidad, si alguien echaba alguna crítica sobre Primer Impacto de que era muy sensacionalista, siempre sabíamos que realmente las historias que poníamos al aire era para traer una solución a esa historia. Cuántos niños no se encontraron, la prótesis que pusimos, tantas cosas positivas a raíz de nuestro programa, y por eso es el gran honor de ser parte de él".

Hoy en día María Celeste conduce Al Rojo Vivo en Telemundo y Myrka se dedica a proyectos personales como empresaria. Durantes sus años en Univision les tocó cubrir casos históricos que no olvidan .

La periodista tuvo la oportunidad de entrevistar a la asesina de la cantante: " Me tocó entrevistar a Yolanda Saldívar para Primer Impacto, ella nunca llegó a testificar en corte, así que fue básicamente hacer el papel de fiscal. Es una de las entrevistas más duras que he hecho en mi vida. De esa entrevista salió que pudimos comprender un poquito cómo manipulaba la mente de Selena y como ella estaba desajustada, fue una entrevista que arrojó luz en algo que no pudimos ver en el juicio".