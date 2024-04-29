Pamela Silva

Pamela Silva celebra el cuarto cumpleaños de su hijo Ford: él “escogió la temática”

La presentadora contó que esta es la primera vez que su pequeño le pide “una fiesta”. Para esta ocasión tan importante, ella se unió al padre del niño, quien no es su pareja.

Por:
Dayana Alvino.
Video ¿Nuevo bebé en camino? Pamela Silva confiesa que anhela una niña (Lili Estefan tiene que ver)

Pamela Silva celebró el cumpleaños número cuatro de su hijo Ford, a quien comparte con el empresario canadiense Jordan Siberry.

Este fin de semana, la presentadora de Primer Impacto conmemoró en una fiesta que su pequeño llegó a una nueva ‘vuelta al sol’.

Así fue la fiesta de Ford, el hijo de Pamela Silva

Pamela Silva y Jordan Siberry organizaron una fiesta, con temática de la serie animada ‘Paw Patrol’, el pasado viernes 26 de abril, de acuerdo con People en Español.

Pamela Silva celebró con una fiesta el cumpleaños número 4 de su hijo Ford.
Pamela Silva celebró con una fiesta el cumpleaños número 4 de su hijo Ford.
Imagen People en Español/Instagram


En su cuenta de Instagram, la comunicadora compartió algunas imágenes y videos de la festividad para su primogénito, que nació en el 2020.

En entrevista con el medio, publicada este lunes, la peruana compartió: “Ver a Ford tan feliz es nuestra gran bendición”.

“Es el primer año que él mismo nos pide una fiesta y fue él quien escogió la temática. Organizarle esta fiesta nos llenó a todos de mucha ilusión”, dijo.

Ford, hijo de Pamela Silva, disfrutando de su fiesta de cumpleaños.
Ford, hijo de Pamela Silva, disfrutando de su fiesta de cumpleaños.
Imagen Ford Liam/Instagram

Silva contó que querían “algo superdivertido y apropiado para niños de su edad. Todos en zapatillas, supercasuales. Nos divertimos como niños también”.

Además de familiares, entre los invitados estuvieron los compañeros de escuela de Ford, como la nena de Michelle Galván, Megan, y los retoños de Carolina Sarassa.

En un instante, los presentes cantaron el tema ‘Happy Birthday’ al anfitrión, que finalmente sopló la vela de su pastel, ante la mirada entusiasta de sus padres.

Ford, hijo de Pamela Silva, sopló la vela de su pastel.
Ford, hijo de Pamela Silva, sopló la vela de su pastel.
Imagen Ford Liam/Instagram

El mensaje de Pamela Silva a su hijo Ford

Hace una semana, el 22 de abril, Pamela Silva utilizó su red social para dedicarle unas emotivas palabras a Ford, esto a raíz de su cumpleaños.

“Estos cuatro años a tu lado han sido los más bellos de mi vida. Tu voz, tu sonrisa, tu mirada, tus ocurrencias, son el mejor recordatorio de que la creación de Dios siempre es perfecta”, escribió.

“¡Gracias Señor por la vida de Ford!”, anotó, acompañando una serie de postales que dejan ver cuán grande está ya el pequeño.

Pamela Silva dedicó un mensaje a su hijo Ford.
Pamela Silva dedicó un mensaje a su hijo Ford.
Imagen Pamela Silva/Instagram


En las instantáneas no aparece Jordan Siberry, pues, cabe recordar, no es pareja de la estrella de Univision. Aunque sí mantiene con ella una gran relación.

En marzo de 2022, ella relató a la mencionada revista que “él es una persona privada”, externa a la farándula, y que, pese a no estar juntos, llevan una dinámica “bastante saludable” para criar a su niño.

Si bien, su romance con él no funcionó, Silva detalló: “El amor por la persona que es el padre de tu hijo siempre está de una manera u otra, y él siempre va a ser mi familia”.

