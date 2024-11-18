Hija de Marco Antonio Solís ‘El Buki’ se quita el apellido del cantante y da sus razones

Video ¿Qué fue de la primera esposa de 'El Buki'? Beatriz Adriana acusó al cantante de robarle su patrimonio

Marla, una de las hijas de Marco Antonio Solís ‘El Buki’, compartió el motivo detrás de su decisión de no utilizar mediáticamente el famoso apellido de su papá.

Ahora que su carrera en la música está despegando, la joven de 24 años desea que el público la conozca simplemente como Mar.

¿Por qué Mar no quiere usar el apellido Solís?

La mañana de este domingo 17 de noviembre, Mar asistió a los Kids Choice Awards 2024, realizados en un recinto de la Ciudad de México.

Ante la prensa mexicana, la también compositora puntualizó que, al menos a nivel artístico, prefiere ser identificada únicamente por el nombre que eligió.

“No uso mi apellido. Los que van a verme en el festival, sólo ven Mar en el cartel. Cuando me presento, solamente es Mar”, dijo ante la cámara de Eden Dorantes, según un video en su canal de YouTube.

Al respecto de la causa por la que tomó esa medida, el retoño de Marco Antonio Solís ‘El Buki’ explicó puntualmente:

“Me gusta porque creo que es muy importante saber que estoy forjando mi propio camino, que realmente estoy ganando el respeto del público a través de lo que estoy haciendo y no por otras razones”.

“Es un gran orgullo para mí ser Solís, obviamente, pero creo que es muy importante que me conozcan también por quien soy”, agregó.

La artista no compartió qué es lo que piensa su padre sobre su determinación, la cual han tomado otros colegas, como Mía, descendiente de Andrea Legarreta y Erik Rubín.

En septiembre, Mar aseveró en entrevista con People en Español: “La mayor parte de quién soy, mucha gente no la conoce”.

“Creo que la única manera que realmente puedes conocer a alguien es dándole el tiempo que se merece, no estudiándolos por [medio de] una red social [o] por los videos que ves, por lo que está en la superficie”, externó.

¿Mar hará un dueto con Marco Antonio Solís?

En su reciente aparición, Mar aclaró que, al menos por el instante, no grabará un dueto con su papá, Marco Antonio Solís.

“No hemos tenido la oportunidad de hablarlo. Él ha estado viajando muchísimo, tiene dos giras, ahorita va a regresar con ‘Los Bukis’ en Sudamérica, por primera vez después de 25 años”, contó.