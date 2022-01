'El Buki' ha demostrado su destreza en composición y creación de románticos versos a lo largo de su trayectoria musical. Sin embargo, el cantante de ‘Si no te hubieras ido’ no se limita a hablar del amor sólo en sus canciones o en los emotivos mensajes que le dedica a su esposa.

Marco Antonio Solís también muestra sus habilidades de poeta en su cuenta de Twitter, en donde recientemente causó controversia por el pequeño texto que escribió sobre el covid-19.

'El Buki' le escribió un poema al covid-19, pero recibió críticas por su "mal gusto"



A inicios del 2022, el mundo en general se ha enfrentado a la nueva ola de contagios de covid-19, principalmente por la variante Omicron.

En el marco de esta ola de contagios, Marco Antonio Solís decidió compartir con sus seguidores de Twitter una comparación entre el covid-19 y el verdadero amor.



Su comentario rápidamente sumó miles de likes –hasta el momento tiene más de 25 mil–, así como muchos comentarios de usuarios que aplaudieron su prosa.

Algunos más incluso lo motivaron a crear una canción para esta enfermedad.



No obstante, así como recibió aplausos y retweets, el cantante se vio azotado por la crítica. Algunos usuarios consideraron de “muy mal gusto” esta comparación, independientemente que tuviera una intención poética.

Otros más consideraron desafortunado su comentario por jugar con una enfermedad que ha arrebato la vida de millones.

De acuerdo con la Universidad de Johns Hopkins, el covid-19 ha contagiado a más de 320 millones de personas y ha cobrado la vida de más de 5 millones a nivel mundial.



Muchas críticas contra el tweet de 'El Buki' se centraron en expresar que “el verdadero amor no es fatal”, como lo ha sido esta enfermedad para muchos.

Asimismo, en varios medios de comunicación algunos conductores mostraron cierta desaprobación a este mensaje.

Por ejemplo, la conductora Addis Tuñón del programa ‘De primera mano', quien recientemente sufrió la pérdida de su papá por esta enfermedad, expresó que probablemente 'El Buki' no ha padecido la muerte de un ser querido por covid-19, ya que las personas que lamentablemente han experimentado esto, no bromearían con algo así.

"Entendemos que el covid no es como el amor. De amor nadie muere, de covid sí. El covid te arrebata a los seres que amas… Yo creo que 'El Buki' probablemente no ha perdido a alguien amado. Quienes hemos perdido a un ser amado, no podemos bromear con eso. No es un tema de broma"