Esposa de 'El Buki' confiesa que en su matrimonio de 28 años también ha habido "tropiezos"

“Yo me siento completa con mi pareja, con un hombre que me ama, que me respeta, que siempre me da mi lugar y que es mi compañero de muchos momentos. Entonces, es muy gratificante porque no es fácil encontrar a una persona así. Marco es una persona con quien quiero amanecer todos los días de mi vida. Así que podemos tener días buenos y malos, pero siempre queremos amanecer juntos”, señaló Cristy Salas.