Manola Diez se casa a los 51 años: su primer esposo la dejó tras trágico accidente de su hijo
La actriz se casó con el abogado Alejandro Gamboa en una íntima ceremonia al sur de la Ciudad de México el sábado 28 de junio. Este es su segundo matrimonio para Manola Diez, quien se separó de su primer esposo tras el trágico accidente que sufrió su hijo Max en 2012.
Manola Diez se casó por segunda ocasión. El sábado 28 de junio, el mismo día de su cumpleaños, la actriz celebró su enlace con el abogado Alejandro Gamboa en la Ciudad de México.
De acuerdo con algunas fotografías que compartió en Instagram, al festejo solamente acudieron familiares y amigos muy cercanos. Incluso, en una de sus publicaciones dejó ver que su hijo Max fue quien la acompañó hasta el altar.
“Gracias por ser mi compañero de viaje y de vida. Mi amado hijo Max. Eres todo mi universo. Te amo mi cielo bello. Eres mi príncipe azul”, escribió Manola.
Según refiere la revista TVNotas, Manola Diez utilizó tres vestidos diferentes, del diseñador Gustavo Matta. Uno de ellos fue de color rosa, ya que durante su boda también celebró su cumpleaños 51 al ritmo de un vals.
El primer matrimonio de Manola Diez estuvo marcado por el trágico accidente de su hijo
Manola Diez estuvo casada por casi 12 años con el empresario Roberto López, de quien se separó en medio de rumores de infidelidad y tras el trágico accidente de su hijo.
En 2015, la misma presentadora mexicana confirmó que enfrentaba una crisis matrimonial. Sin embargo, destacó que su hijo era su prioridad.
“Estoy separada de mi esposo desde hace meses, es una realidad, algo que no hubiese querido que se supiera. Por ahora, lo más importante, para mí, es que tengo un hijo”, expresó.
La separación de Manola Diez y Roberto López ocurrió tan solo 3 años después de que su hijo sufriera un accidente casero durante un viaje a Cancún. En 2012, Max se enterró un cuchillo en el ojo y estuvo a punto de perder la vista.
“Max fue muy maduro. Desde el inicio (lo entendió) y hasta la fecha. Me dice: ‘mami, no estés triste, yo soy feliz, yo estoy bien. Dios me va a ayudar, yo voy a volver a ver (…) Porque a parte, al principio de todo, el padre con nosotros (dio) todo el apoyo y de pronto, llegó un punto donde se va y me dice (Max): ‘Mi papá me está dejando cuando más lo necesito’”, declaró al programa ENSerio, en 2017.