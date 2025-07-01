Manola Diez se casa a los 51 años: su primer esposo la dejó tras trágico accidente de su hijo

Video ¿Te acuerdas de Manola Diez?: trágico accidente de su hijo la retiró de las telenovelas

Manola Diez se casó por segunda ocasión. El sábado 28 de junio, el mismo día de su cumpleaños, la actriz celebró su enlace con el abogado Alejandro Gamboa en la Ciudad de México.

De acuerdo con algunas fotografías que compartió en Instagram, al festejo solamente acudieron familiares y amigos muy cercanos. Incluso, en una de sus publicaciones dejó ver que su hijo Max fue quien la acompañó hasta el altar.

“Gracias por ser mi compañero de viaje y de vida. Mi amado hijo Max. Eres todo mi universo. Te amo mi cielo bello. Eres mi príncipe azul”, escribió Manola.

Según refiere la revista TVNotas, Manola Diez utilizó tres vestidos diferentes, del diseñador Gustavo Matta. Uno de ellos fue de color rosa, ya que durante su boda también celebró su cumpleaños 51 al ritmo de un vals.

Así fue la boda de Manola Diez. Imagen Manola Diez / Instagram

El primer matrimonio de Manola Diez estuvo marcado por el trágico accidente de su hijo

Manola Diez estuvo casada por casi 12 años con el empresario Roberto López, de quien se separó en medio de rumores de infidelidad y tras el trágico accidente de su hijo.

En 2015, la misma presentadora mexicana confirmó que enfrentaba una crisis matrimonial. Sin embargo, destacó que su hijo era su prioridad.

“Estoy separada de mi esposo desde hace meses, es una realidad, algo que no hubiese querido que se supiera. Por ahora, lo más importante, para mí, es que tengo un hijo”, expresó.

La separación de Manola Diez y Roberto López ocurrió tan solo 3 años después de que su hijo sufriera un accidente casero durante un viaje a Cancún. En 2012, Max se enterró un cuchillo en el ojo y estuvo a punto de perder la vista.