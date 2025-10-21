Manola Diez revive trágico accidente que dejó ciego a su hijo: “Tenía el ojo en la mano”

Video ¿Te acuerdas de Manola Diez?: trágico accidente de su hijo la retiró de las telenovelas

Manola Diez revivió el trágico accidente que dejó ciego a su hijo hace 13 años durante unas vacaciones en Cancún.

La presentadora recordó durante su participación en un reality show los difíciles momentos que vivió cuando supo que su hijo, de apenas 6 años, se había picado el ojo con un cuchillo.

“Su hermanita le pide una gelatina (…) agarra un chuchillito de madera con piquitos… se lo clavó hasta el fondo”, contó el 18 de octubre.

De acuerdo con la actriz de ‘Rebelde’, la escena habría sido tan aparatosa que a su exesposo, el empresario mexicano Rodrigo López, pudo darle un infarto.

“Mi ex dice que sintió que le iba a dar un infarto por el susto de ver el suelo lleno de sangre y tenía el ojo en la mano”, agregó e hizo énfasis en que el accidente sucedió “un 27 de diciembre de 2012” mientras ella trabajaba.

Manola Diez supo del accidente de su hijo a través de una llamada telefónica y, aunque Leticia Calderón le ofreció su ayuda para que pudiera trasladarse rápidamente a Cancún, donde estaba su ex con sus hijos, fue hasta varios días después que lograron reunirse en el hospital.

La intérprete de 51 años recordó que, tras llegar al hospital, el médico le informó que, aunque Max estuvo a punto de perder el ojo, se lo habían logrado salvar. Incluso, le aseguró que con el tiempo, su hijo podría recuperar parcialmente la visión.

“Dijo: ‘Le salvamos el globo ocular, perdió cristalina, cornea e iris’ (…) como diciendo le salvamos el ojo, estese tranquila y en dos años, posiblemente sea candidato a recuperar cornea y, a lo mejor, puede recuperar la visión 20 por ciento’”, sentenció.