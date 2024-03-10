Bebé de Maluma nace en medio de polémica y acusaciones en el hospital: de esto señalan al cantante

Video ¡Maluma debutará como padre de una niña! Así fue la impresionante fiesta de revelación de género

La llegada al mundo de Paris, la primogénita de Maluma y su pareja Susana Gómez, ha estado rodeada de controversia.

Mientras celebraban la llegada de su bebé, se han presentado denuncias públicas que han generado debate y críticas en las redes sociales.

Hacen denuncia pública contra Maluma tras nacimiento de su hija

Supuestos usuarios y pacientes de la Clínica El Rosario en Medellín han alzado su voz en redes sociales tras el alumbramiento de la bebé del cantante, ocurrido este sábado 9 de marzo.

Las personas alegaron que varias salas del hospital fueron supuestamente cerradas para priorizar el nacimiento de la hija del famoso y su pareja.

Esto ha causado molestias entre quienes necesitaban acceso al lugar. Supuestas madres embarazadas que esperaban atención también se vieron afectadas por esta situación, según lo que se ha difundido en redes sociales y algunos medios como Las Top News y People en Español.

Una de las presuntas afectadas fue la abogada Angélica Monsalve Gaviria, quien compartió su experiencia en X, antes Twitter.

" No he podido ver a mi nieto Piero, quien nació en la Clínica El Rosario en Medellín. Sacaron a mi hija y a otras madres de la sala de espera porque hoy nació la hija de Maluma en esa clínica", acusó la experta en Derecho Procesal.

"En este país, la Ley 100 (derecho constitucional a la salud) aplica de diferentes formas de acuerdo al estrato y al dinero que posees", denunció.

Según la abogada, " la seguridad privada de Maluma, quien debería de dar ejemplo, es la causa de que hoy algunas madres y abuelas como yo, se les cercené el derecho de ver a sus hijos y nietos, porque prima el derecho de un famoso o de un rico".

La abogada Angélica Monsalve Gaviria acusó y responsabilizó a Maluma en Twitter porque supuestamente ella no ha podido ver a su nieto ante el aparente dispositivo de seguridad que se montó en el hospital colombiano en donde nació la hija del cantante. Imagen Angélica Monsalve Gaviria/X



Lamentó que "las instituciones de salud" estén " al servicio de los multimillonarios, en detrimento de los demás ciudadanos que se ganan el pan de cada día".

Maluma no hizo comentarios inmediatos en sus redes sociales respecto a este tema.

Lo que se sabe sobre Paris, la bebé de Maluma

Tanya Charry, periodista de El Gordo y La Flaca, dio a conocer que Maluma se había convertido en padre la tarde de este sábado 9 de marzo.

Luego, Mandy Fridmann, de Las Top News, detalló que el alumbramiento habría ocurrido "en la Clínica Rosario de Medellín, Colombia, y tanto Paris como su madre estarían en perfecto estado".

La comunicadora también destacó que el parto habría sido "natural" y que la bebé llegó al mundo "en medio de un fuerte operativo de seguridad" instalado en el hospital.

Fue hasta la tarde de este domingo 10 de marzo cuando Maluma publicó las primeras fotos junto con la criatura desde su propia cuenta de Instagram y relevó que la bebé nació a las "8:23 a.m" del sábado.

Esta es una de las fotos que Maluma reveló sobre el nacimiento de su hija Paris. Imagen Maluma/Instagram



"Gracias a todos por sus mensajes de felicitación y por sus buenos deseos. Susana.. amor: gracias por cumplirme el sueño más grande de ser padre, jamás olvidaré ese momento. Las amo", escribió el colombiano.