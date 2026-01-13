Maluma Maluma sin barba: se deja ver como casi nunca y luce irreconocible El cantante sorprendió al lucir un radical cambio de look que lo hizo volver a su origen. Así luce Maluma sin barba.



Maluma inició el 2026 con un inesperado cambio de look. El cantante sorprendió al aparecer sin barba en una fotografía que en las últimas horas se ha vuelto tema de conversación en redes.

La dermatóloga Elizabeth Arroyaave, quien está a cargo del cuidado de la piel del intérprete de ‘Felices los 4’ y su novia, Susana Gómez, compartió una nueva fotografía junto al cantante, quien esta vez luce sin barba.

“Hoy fue uno de esos días simples y bonitos. Piel recién liberada de barba, buena conversación, risas, cuidado con intención y un almuerzo compartido”, escribió la especialista en piel.

Así luce Maluma sin barba. Imagen Elizabeth Arroyave / Instagram



“Gracias Juan Luis y Susy por la confianza y la calidez. La dermatología también es esto: acompañar procesos, leer la piel y respetar los momentos”, sentenció.

Las reacciones por el nuevo look de Maluma fueron de sorpresa, ya que mientras algunos aseguraban que se trataba de “un gran cambio”, otros aplaudían que el cambio lo hiciera ver más joven, casi igual a cuando inició su carrera en la música en 2011.

Incluso, hubo quienes vaticinaron que este nuevo look solo era un adelanto de lo que sería la “nueva era de Juan Luis”.

Maluma en 2015 vs Maluma 2025. Imagen AP