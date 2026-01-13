Maluma

Maluma sin barba: se deja ver como casi nunca y luce irreconocible

El cantante sorprendió al lucir un radical cambio de look que lo hizo volver a su origen. Así luce Maluma sin barba.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
add
Síguenos en Google
Video Arremeten contra Maluma por video donde sale divirtiéndose en fiesta de Sean ‘Diddy’ Combs

Maluma inició el 2026 con un inesperado cambio de look. El cantante sorprendió al aparecer sin barba en una fotografía que en las últimas horas se ha vuelto tema de conversación en redes.

La dermatóloga Elizabeth Arroyaave, quien está a cargo del cuidado de la piel del intérprete de ‘Felices los 4’ y su novia, Susana Gómez, compartió una nueva fotografía junto al cantante, quien esta vez luce sin barba.

PUBLICIDAD

Más sobre Maluma

Shakira como princesa, Georgina Rodríguez y más latinos que acapararon miradas en la Met Gala
1:48

Shakira como princesa, Georgina Rodríguez y más latinos que acapararon miradas en la Met Gala

Univision Famosos
Las espectaculares decoraciones navideñas de los famosos: algunos tuvieron dos árboles
1:02

Las espectaculares decoraciones navideñas de los famosos: algunos tuvieron dos árboles

Univision Famosos
¿Karol G no quiere que otras mujeres brillen? Fariana se lanza contra ella
3:01

¿Karol G no quiere que otras mujeres brillen? Fariana se lanza contra ella

Univision Famosos
Arremeten contra Maluma por video donde sale divirtiéndose en fiesta de Sean ‘Diddy’ Combs
0:52

Arremeten contra Maluma por video donde sale divirtiéndose en fiesta de Sean ‘Diddy’ Combs

Univision Famosos
¿Romance con Peso Pluma? Anitta ha tenido muchos novios famosos
3:19

¿Romance con Peso Pluma? Anitta ha tenido muchos novios famosos

Univision Famosos
¡Ya conocemos la carita de la bebé de Maluma!: así se ve a dos semanas de nacida
0:57

¡Ya conocemos la carita de la bebé de Maluma!: así se ve a dos semanas de nacida

Univision Famosos
Revelan primera foto de Maluma con su bebé: así se ven padre e hija juntos
2 mins

Revelan primera foto de Maluma con su bebé: así se ven padre e hija juntos

Univision Famosos
Nace Paris, la hija de Maluma y su novia Susana Gómez, reportan
1 mins

Nace Paris, la hija de Maluma y su novia Susana Gómez, reportan

Univision Famosos
¿Camilo sin bigote y Maluma punk? Foto mostraría cómo lucían antes de ser famosos
0:39

¿Camilo sin bigote y Maluma punk? Foto mostraría cómo lucían antes de ser famosos

Univision Famosos
Maluma denuncia a establecimiento por “denigrarlo” debido a su vestimenta
2 mins

Maluma denuncia a establecimiento por “denigrarlo” debido a su vestimenta

Univision Famosos

“Hoy fue uno de esos días simples y bonitos. Piel recién liberada de barba, buena conversación, risas, cuidado con intención y un almuerzo compartido”, escribió la especialista en piel.

Así luce Maluma sin barba.
Así luce Maluma sin barba.
Imagen Elizabeth Arroyave / Instagram


“Gracias Juan Luis y Susy por la confianza y la calidez. La dermatología también es esto: acompañar procesos, leer la piel y respetar los momentos”, sentenció.

Las reacciones por el nuevo look de Maluma fueron de sorpresa, ya que mientras algunos aseguraban que se trataba de “un gran cambio”, otros aplaudían que el cambio lo hiciera ver más joven, casi igual a cuando inició su carrera en la música en 2011.

Incluso, hubo quienes vaticinaron que este nuevo look solo era un adelanto de lo que sería la “nueva era de Juan Luis”.

Maluma en 2015 vs Maluma 2025.
Maluma en 2015 vs Maluma 2025.
Imagen AP


Hasta el momento, Maluma no ha presumido su nuevo look en redes sociales.

Relacionados:
Malumacambio de lookFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Casados con hijos
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX