Maite Perroni Maite Perroni reconoce que las críticas por su peso le "molestaron": "Así es como estoy" En noviembre de 2025, Maite Perroni fue centro de críticas por su apariencia y la cantante hizo un video para poner un alto a la violencia digital. Ahora, reconoce que sí le molestaron los comentarios y cuenta cómo lo sobrellevó.



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Video Maite Perroni pone alto a las críticas sobre su peso: "La verdad me río"

Maite Perroni fue centro de críticas en noviembre de 2025 por su apariencia. En ese entonces publicó un video para poner un alto a la violencia digital, no solo por ella, sino por todas las personas que han sido señaladas por su peso.

La exintegrante de RBD estuvo como invitada en el podcast 'Suelta Love' de su amigo Christian Chávez, en donde confesó que sí le incomodaron los comentarios sobre su físico.

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"Empiezo a 'scrollear' y ver líneas de comunicación, Threads y empiezo a ver como toda esta conversación dirigida hacia mi aspecto físico, a mi peso, hacia mi vida personal vinculada a mi peso. Obviamente en ese momento me molestó, me sentí incómoda, no me gustó, me provocó cosas".

Después de dos días de hacer caso omiso a lo que se decía de ella, finalmente decidió subir un video para poner un alto a la violencia digital sobre su peso el 20 de noviembre de 2025, pues, además, en redes algunas de sus fotografías ya las habían modificado para que se viera con más sobrepeso. En el clip ventiló que había llegado a pesar 94 kilogramos, unas 207 libras.

"No me ven como estaban acostumbrados, pero tampoco soy eso que quieren contar, soy esto (…) Esta soy yo, así es como estoy, más, menos, mejor, peor, como sea, esto es lo que es", contó a Christian.

Además, la actriz dejó claro en el podcast que nunca ha pretendido vender un estereotipo de cuerpo: "Yo nunca fui una persona que vendiera una imagen específica, ni estética, (solo un) físico normal".

Maite Perroni vive una nueva etapa

Tras haber vivido una etapa de autorreconocimiento, ahora abraza los cambios en su cuerpo y disfruta la nueva etapa en su vida.

" Tampoco tengo por qué avergonzarme, ni esconderme de nadie porque tampoco me la estoy pasando mal, porque estoy muy feliz con mi vida, estoy en un momento hermoso en el que estoy disfrutando también mi proceso personal".