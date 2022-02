El noble gesto del hijo de Luz Elena González que la hizo llorar

Aunque en esta ocasión no tuvo complicaciones, la primera vez que Santiago se infectó estuvo delicado: "La primera vez que le dio sí fue mucho más fuerte, no había vacunas y sí fueron 15 días bien difíciles, yo estaba muy asustada porque no le bajaba la temperatura durante ocho días, sí era una constante angustia […] Ahorita el pediatra lo tiene superbién controlado, ya está de salida pero muy bien gracias a Dios", contó en enero.