Luz Elena González termina en el hospital tras fuerte accidente: “Temí no volver a caminar”

Luz Elena González habla sobre su hijo autista

Luz Elena González se pronunció sobre el fuerte percance que sufrió la semana pasada y debido al cual consideró lo peor.

Fue el pasado jueves 17 de abril, durante su programa ‘Venga la alegría’, que la presentadora perdió “el equilibrio” y se cayó mientras participaba en la dinámica ‘Los Muéganos’.

“Me pegué muy duro contra uno de los escalones del foro”, explicó ella en entrevista con TVNotas, publicada este 22 de abril.

“Me alarmé demasiado”, confesó, “oí claramente cómo tronaban los huesitos. Me dolía mucho la espalda, sobre todo el cuello”.

La también actriz compartió lo que pensó estando en el piso: “Dije, ‘Dios mío, ojalá me pueda levantar’. Me dio muchísimo miedo de haberme fracturado la columna”.

“¡Temí no volver a caminar! Sí estuvo fuerte el accidente y dije: ‘Por favor, que pueda mover las piernas’”, compartió al respecto.

Luz Elena González terminó en el hospital

Luz Elena González recordó que, luego de que la emisión finalizó, se trasladó al hospital para que la “atendiera el ortopedista”.

“Me sacaron placas de la columna y cervicales, además de un ultrasonido. El diagnóstico fue contusión y rectificación de la columna”, detalló al medio.

La estrella de telenovelas como Una Familia Con Suerte, que puedes ver aquí en ViX, puntualizó que la lesión “fue a media espalda”.

“Me explicaron que, por el golpe, las cervicales en el cuello presionaron los nervios. Tuve que acudir a una fisioterapia fuerte que me realizan con una cama que estira el cuello”, contó.

Ella aseguró que no tuvo “tiempo de reposar” y que, aunque su espalda “se veía un poco roja”, “todo el trancazo fue por dentro, en la columna”.

“El doctor comentó que fue un golpe que le llaman ‘latigazo’, como cuando un auto te choca por la parte de atrás. Dijo que con la fisioterapia y medicamentos iba a estar bien”, relató.

Luz Elena González continúa los cuidados

Luz Elena González afirmó que es “una guerrera de la vida”, así que prosiguió con su trabajo; sin embargo, mantiene las atenciones necesarias.

