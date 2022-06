Lupe Esparza reconoce que se equivocó con Nodal y dice estar preocupado por su asunto con Belinda

"Mis ídolos en la industria del regional mexicano cuando empecé fue como: '¡Ay! el chamaquito tiene talento'", relató ante la cámara. "Pero después me pisotearon porque me vieron como competencia, no se daban cuenta de que era un niño de 17 años que cantaba su música y se portaron mal conmigo, entonces se me cayeron", agregó sobre el tema.