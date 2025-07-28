Hija de Adamari López causa sensación al posar con los ‘tacones de aguja’ de su mamá, ¡calzan igual!

Video Adamari López se va de fiesta con su hija y ¡cada vez se parecen más!

Alaïa, la hija de Adamari López y Toni Costa, sorprendió al posar, a sus 10 años, utilizando unas zapatillas de su famosa mamá.

Fue este 27 de julio que, en la cuenta de Instagram de la pequeña, se publicó la postal en la que ella aparece usando el calzado con ‘tacón de aguja’.

“Me encantan estos zapatos de mami. Le dije para probármelos y miren cómo me quedaron. ¿Verdad que están bellos? Ya calzo como mamá”, se lee en la descripción de la imagen.

El ‘post’ tiene tanto el ‘Me gusta’ de la presentadora de Desiguales como el de su padre.

Halagan a Alaïa por su foto en tacones

Los seguidores de Alaïa no tardaron en reaccionar a la foto donde posa con zapatillas, destacando lo grande que está.

“La heredera de los tacones de mami”; “¡Bella, Dios te bendiga!”; “Te ves muy linda, princesita hermosa, con los zapatos de tu mami”; y, “¡Qué divino! Entrará al clóset de mamá y probarse todos los zapatos”, le escribieron.

“¡Te ves preciosa, Alaïa! Tómate más fotos con ellos y mírate frente al espejo y sueña a lo grande cuando algún día puedas usar e imagínate los caminos que pisaras con ellos, con pasos firmes para llegar a tus metas”, sugirió alguien.

Hubo, además, quienes evocaron su propia infancia: “¿Quién no se puso los zapatos de la mamá? Siempre queríamos ya ser grandes y ser como ellas”; y, “Yo hacía lo mismo. ¡No recuerdo cuántos pares le dañé a mi madre!”.

Alaïa, hija de Adamari López y Toni Costa, demostró que ya calza igual que su famosa mamá. Imagen Alaïa Costa/Instagram

Alaïa se ha visto afectada por las críticas negativas

El pasado mes de junio, Adamari López destapó que Alaïa sí ha resultado afectada por los juicios que le hacen en las plataformas digitales.

En una emisión de su podcast, ‘Ada y Chiqui de show’, la actriz recordó que difundieron un video en el que se les ve organizando la búsqueda de huevos de Pascua.

Para esa ocasión, muestra el clip, la artista le pidió a su empleada doméstica que no participara en la dinámica pues ella había escondido los blanquillos. No obstante, hubo quiénes la reprobaron por eso.

“Lamentablemente ese día, Alaïa leyó los comentarios, y había unos que estaban feísimos”, platicó, “empezó a llorar desconsoladamente porque decía, ‘Mi mamá no es así’”.

“La verdad que fue para ella un momento superdifícil en donde ella misma se sintió como si nos trataran como menos”, agregó.