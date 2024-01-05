Luis Miguel está de luto: murió un ser querido del cantante en medio del éxito de su gira

Video Luis Miguel sufre caída en pleno show tras tomar medidas contra Aracely Arámbula por sus hijos

En medio del éxito que vive Luis Miguel tras concluir su gira, en la que consiguió sold out en 66 conciertos a lo largo de cuatro países, se vio empañada desde hace unos días, se reveló que el cantante está de luto por la muerte de un ser querido.

El pasado 4 de enero se reveló que falleció Arnoldo Duarte, quien durante 40 años formó parte del equipo de trabajo del ex de Aracely Arámbula.

PUBLICIDAD

La encargada de dar a conocer la noticia fue Martha Figueroa, quien a través de su cuenta oficial de Instagram aprovechó para despedirse del amigo de Luis Miguel.

Luis Miguel enfrenta muerte de amigo y así lo despiden

La periodista y conductora de Hoy lamentó la muerte de don Arnoldo Duarte e, incluso, le envió sus condolencias al intérprete de ‘La incondicional’.

“ QEPD don Arnoldo Duarte, asistente de Luis Miguel toda la vida. Lo siento mucho. Abrazo grande a su hermano Carlos y a Micky… Gracias querido, buen viaje”, señaló Martha Figueroa junto a emojis en forma de corazón.

Despiden al amigo de Luis Miguel con emotivo mensaje Imagen Instagram Martha Figueroa

Pese a que Duarte fue parte fundamental de su equipo, hasta el momento, ni Luis Miguel ni ningún miembro de su producción se han pronunciado ante el luto que los embarga, por lo que se desconocen las causas de la muerte del asistente del cantante.

Una cuenta de club de fans de ‘El Sol’ en Los Ángeles también externó el pésame ante la lamentable noticia y confirmaron que Arnoldo Duarte trabajó junto al cantante por 40 años.

“Nuestras condolencias a Carlos Duarte y familia por la pérdida de Arnoldo Duarte, un integrante por 40 años del staff de Luis Miguel. Vuela Alto. Descansa en paz, por años siempre ha estado trabajando en el staff al igual que Carlitos su hermano”, precisaron.

¿Muerte de asistente afectará nueva gira de Luis Miguel?

Una de las incógnitas que comenzaron a cobrar fuerza fue si la muerte de don Arnoldo Duarte afectará la nueva gira que Luis Miguel anunció en diciembre pasado.

PUBLICIDAD

Y es que tras el rotundo éxito que consiguió en 34 ciudades, el cantante decidió extender su tour, el cual arrancará en agosto de 2024 y se extenderá por ciudades como Monterrey, Chihuahua, Guadalajara y Mérida, entre otras.