Luis Gerardo Méndez se comunicó con su papá a través de un chamán: así fue la experiencia

El 6 de marzo de este año el actor mexicano Luis Gerardo Méndez compartió un mensaje a través de su cuenta oficial de Instagram, la partida de su padre a consecuencia de covid-19, y tras 9 meses del fallecimiento, el histrión confesó que pudo tener comunicación con él a través de un chamán.

Luis Gerardo Méndez, protagoniza la serie ‘Los Enviados’ en la que interpreta a un cura que también es doctor, profesión a la que su padre se dedicó, expresó los sentimientos que lo invadieron en aquella charla.

En una entrevista otorgada al programa de radio ‘Todo para la mujer’, el artista reveló que gracias a una amiga, conoció a un chamán, esto como parte de la creación de su personaje.

“En el proceso de preparar esto, fue la muerte de mi padre y una amiga me dijo: ‘Deberías ver a un niño que conozco que es muy impresionante, que te va a servir para tu personaje, si no crees en eso, tal vez te diga algo de tu padre o no pero bueno, por tu personaje’”.



El famoso agregó que sostuvo varias sesiones con el hombre y aprovechó la oportunidad de platicar con su papá.

“Tuve un par de sesiones con esta persona y no voy a entrar en esa discusión porque no tenemos tanto tiempo, pero lo que te voy a decir es que prácticamente tuve una conversación con mi padre durante una hora, me dijo cosas que no había manera que nadie más supiera, que fue muy revelador y raro y surreal”.



Luis Gerardo afirmó que grabó la charla con su padre, para así mostrarle a su familia la experiencia que atravesó.

“Tengo las conversaciones grabadas porque justamente se lo quería compartir a más gente y que me dijera, si me estoy sugestionando o es real y la gente me decía: ‘Suena a tu papá’. Entonces de alguna manera, esa experiencia me ayudó a entender desde otro lugar la serie a este personaje. Yo soy super escéptico, yo no creo en estas cosas, son mam*das y después te pasan cosas en la vida que no tienen explicación que te hacen cuestionarte un poco más las cosas. Creo que al menos me pasa a mí, entre más años cumplo, más me doy cuenta que sé menos cosas”.