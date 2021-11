Luis Gerardo Méndez subió 13 kilos para la serie 'Narcos': mostró su transformación

El trabajo de un actor tiene muchas satisfacciones, pero también dificultades y retos. Para conseguir los papeles, los histriones necesitan hacerse un corte de cabello, dejarse la barba, tener melena larga e incluso modificar su acento; algunos incluso transforman su cuerpo para adaptarlo al personaje que están por interpretar.

Varios han sido los actores que siguen una rigurosa dieta y ejercicio para alterar su figura. Esto no es nada fácil, pero la satisfacción de complacer al director y sobre todo al público, no se compara con nada.



Tal es el caso de Luis Gerardo Méndez, quien se enfrentó a un reto más en su carrera. A través de redes sociales ha demostrado a sus más de 2.5 millones de seguidores en Instagram cómo ha modificando su cuerpo con el paso de los días.

¿Por qué subió de peso Luis Gerardo Méndez?

El histrión se sometió a una transformación en su figura, la cual consistió en subir 13 kilos para interpretar al policía Víctor Tapia en la serie 'Narcos: México’.

A través de redes sociales, el conocido actor publicó una serie de fotografías del antes y después, con las que demostró los obstáculos que tuvo en el camino.

En las imágenes, Luis Gerardo Méndez no desaprovechó el cariño y apoyo de sus fans y escribió: “Un actor se prepara”. Además, agradeció a su equipo de trabajo para conseguir el cambio en su cuerpo.

¿Cómo logró este cambio Luis Gerardo Méndez?

El actor estuvo horas en el gimnasio y lo complementó con una dieta llena de carbohidratos para aumentar de peso. Durante una entrevista otorgada a GQ México, expresó que nunca tuvo miedo en cambiar su aspecto físico.

“Yo les dije que podía cambiar y subir de peso, soy actor, así que me tomaron la palabra muy en serio; yo quería representar a este personaje con otro peso, física y emocionalmente, tuve que subir 13 kilos para hacer a Víctor Tapia”.

La palabra límete no esta en su vocabulario, así que a la hora de ofrecerle el papel, allegados al actor pensaron que no obtendría el personaje debido a la complexión delgada, pero no se detuvo.

“Cuando me ofrecieron el personaje los productores en Estados Unidos, me invitaron a comer para conocerme y un par de horas después me habló mi agente y me dijo: ‘Luis no te lo van a dar, dijeron que no es para ti porque estás muy flaco para el personaje’. Pero no me rendí”.