Hospitalizan a famoso comediante: hizo macabra apuesta sobre su muerte

Video Eric del Castillo es hospitalizado y entra a quirófano a sus 90 años: este es su estado de salud

El comediante Luis de Alba, conocido por su personaje de ‘El Pirrurris’ se encuentra hospitalizado desde hace “una semana”.

Según dio a conocer su esposa Abigail Alfaro a la periodista María Luisa Valdés Doria, al actor de 79 años le están “checando sus pulmones” y “la arritmia cardíaca” con la que fue diagnosticado “hace unos años”.

“Nos compartió que el comediante lleva casi una semana hospitalizado, pero posiblemente sale mañana”, se reportó en el show ‘Chismorreo’, de la cadena Multimedios el 10 de diciembre.

“Según Abigail no es nada grave”, insistió la presentadora del show sin dar mayores detalles.

La hospitalización de Luis de Alba también fue reportada por el fotógrafo Raúl Gutiérrez, quien señaló en su cuenta de X que el estado de salud del actor era “reservado”.

“Oremos por su salud y su pronta recuperación”, escribió el 10 de diciembre.

La macabra apuesta de Luis de Alba sobre su muerte

En agosto de este año, Luis de Alba confesó a la prensa, previo al estreno de la obra ‘Perfume de Gardenia’, la macabra apuesta que hizo con 6 famosos sobre su muerte.

Según el comediante, hace varios años pactó con 6 de sus amigos que cada uno depositaría 50 mil pesos (2 mil 500 dólares) cada vez que un integrante del grupo muriera.

El dinero, administrado por su esposa Abigail a través de una cuenta bancaria, sería entregado al último sobreviviente, quien en realidad sería el ganador.

“(La apuesta es) de ver quién ‘se clava’ al último”, confesó. “Ya nomás quedamos tres de los siete. No sé la cantidad total, pero ahí está ya en el banco. Estaban (Alberto Rojas) ‘El Caballo’, (Alfonso) Zayas, Benito (Castro) y (Pedro Weber) Chatanuga”, puntualizó.