Luis Antonio López 'El Mimoso'

Arrestan a Luis Antonio López ‘El Mimoso’ por presunta violencia familiar

El exvocalista de Banda El Recodo es acusado de supuesta violencia doméstica por su esposa María Elena Delfín Valdez, quien aseguró en enero pasado haber sido violentada física y psicológicamente por el artista.

Elizabeth González.
Luis Antonio López ‘El Mimoso’ habría sido arrestado en Monterrey, Nuevo León, México, por el caso de presunta violencia familiar en agravio a su aún esposa María Elena Delfín Valdez.

Este martes 26 de noviembre se reportó en el show ‘Chismorreo’, de la cadena Multimedios, que el exvocalista de Banda El Recodo fue detenido por esta situación el pasado lunes 25 de noviembre por las autoridades municipales.

‘El Mimoso’ habría recuperado su libertad tan solo unas horas después “bajo la condición de llevar en línea una audiencia en la que tuvo que comparecer ante un juez penal” por el supuesto “delito de violencia familiar”.

Según el programa ‘Chismorreo’, al intérprete de ‘En esta vida no se pudo’ le fueron impuestas algunas medidas, entre ellas, la prohibición de salir de Monterrey.

“Se van a cancelar sus próximas presentaciones, incluida la del Auditorio Nacional (en la Ciudad de México)”, se puntualizó.

Hasta el momento, Luis Antonio López 'El Mimoso' no ha hecho declaraciones al respecto.

¿De qué se le acusa a ‘El Mimoso’?

En enero de 2024, María Elena Delfín Valdez acusó públicamente, a través de su cuenta de Instagram, a Luis Antonio López ‘El Mimoso’ de supuesta violencia familiar.

"Temo por mi vida", dijo, "ya no sé qué hacer, llevo meses siendo violentada físicamente, psicológicamente, emocionalmente por mi aún esposo Luis Antonio López Flores ('El Mimoso')", expuso el 15 de enero.

La aún esposa del cantante reveló, entonces, que existían “dos carpetas de investigación” en su contra, de las cuales, presuntamente las autoridades de Nuevo León habían “hecho caso omiso”.

“Si algo me sucede sería o es completamente responsabilidad de Luis Antonio López Flores y las autoridades de Monterrey, que no han hecho nada al respecto”, acusó.

Un día después de la denuncia en su contra, 'El Mimoso' negó las acusaciones de su esposa a través de una transmisión en vivo de Facebook.

“Que Dios en este momento me quite la vida si yo he tocado de una manera violenta ni a ella ni a nadie en la vida. Nunca me atrevería a tocar de esa manera a una mujer (...) sé realmente quien soy y jamás en la vida me atrevería a hacerle un daño de esa manera a una mujer, ni a ella ni ha nadie”, declaró.

Casi un mes después, ‘El Mimoso’ reapareció junto a sus abogados y señaló que su esposa se encontraba en “terapia psicológica” por el presunto daño que le habría causado su separación.

Luis Antonio López 'El Mimoso'Escándalos de famososFamosos

