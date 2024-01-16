'El Mimoso' niega acusaciones de violencia de su esposa y dice la presunta razón de sus problemas

Video Aterrorizada, esposa de 'El Mimoso' denuncia que ha sido víctima de violencia por parte del cantante

Luis Antonio López, mejor conocido como 'El Mimoso', dio la cara ante la polémica que lo envuelve tras las acusaciones de su esposa María Elena Delfín, quien asegura que el cantante la ha violentado física y psicológicamente.

"Que Dios me quite en este momento la vida si yo he tocado violentamente, ni a ella, ni a nadie en la vida. Nunca me atrevería a tocar de esa manera a una mujer", inició en un mensaje en video que publicó en su perfil de Facebook la mañana de este 16 de enero.

'El Mimoso' revela el origen de las presuntas acusaciones

El exvocalista de La Banda El Recodo negó categóricamente las imputaciones en su contra.

"Esta es una acusación muy grave, muy fuerte en mi contra, esto se salió de las manos porque esto va más allá de lo que se me está acusando y jamás en la vida me atrevería a hacerle un daño de esa manera a una mujer".

López señaló que esto tiene que ver con una cuestión económica y no de violencia.

"Creo que más que el problema como lo menciona físico, psicológico, no lo es. El problema es económico y la verdad ahí yo tuve que poner un alto. Durante tantos años me ha costado trabajo llegar a este lugar en donde me ha puesto la vida y las cosas que están sucediendo me lo he ganado a base de esfuerzo. Sinceramente ahí sí hay una parte que no se me hace justo que yo tenga que estar soltando y soltando (dinero), eso fue lo que tuve que poner un alto", señaló.

'El Mimoso' comentó que no dará más detalles porque "no quiere dejar de ser un caballero" y ventilar "algún problema de la situación que pasó".

"Jamás en la vida he violentado de esa manera a una mujer (…) Para mí la mujer lo es todo créanme, y lo digo desde el fondo de mi corazón, amo a las mujeres, mis respetos para todas ellas".

El cantante lamentó que haya féminas que hayan sido víctimas de violencia y señaló que deja la situación "en manos de Dios porque, aunque me han criticado y han dicho tantas cosas, yo sé quién soy", sentenció en su mensaje de Facebook.

'El Mimoso' se defiende. Imagen El Mimoso/Facebook

¿De qué acusan a 'El Mimoso'?

María Elena Delfín, quien está casada con Luis Antonio López desde agosto de 2020, acusó a su esposo de violencia intrafamiliar.

"Temo por mi vida. Ya no sé qué hacer, llevo meses siendo violentada físicamente, psicológicamente, emocionalmente por mi aún esposo Luis Antonio López Flores ('El Mimoso')", señaló en un video publicado en redes sociales el 15 de enero.

La mujer detalló que interpuso las acciones legales pertinentes el 4 de agosto y 14 de diciembre de 2023, pero no han tenido el seguimiento de la jurisdicción correspondiente.

"Recurro a este medio porque ya hice un llamado a las autoridades de Monterrey, Nuevo León, existen de hecho dos carpetas de investigación, las cuales han hecho caso omiso. No sé si sea porque (él) es figura pública".

Incluso, responsabiliza al cantante de regional mexicano si algo le llega a pasar: "Si algo me sucede sería o es completamente responsabilidad de Luis Antonio López Flores y las autoridades de Monterrey, que no han hecho nada al respecto", sentenció.