Ludwika Paleta Ludwika Paleta revela si su esposo Emiliano Salinas “se asusta” con sus escenas de pasión La actriz se sinceró sobre lo que opina su esposo Emiliano Salinas sobre las escenas de pasión que interpreta en ‘Deseo’, película que protagoniza con los actores José María Yazpik y Óscar Casas.



Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.



Video Esto haría Ludwika Paleta si tuviera romance con un hombre casi 20 años menor que ella

Ludwika Paleta reveló si su esposo Emiliano Salinas “se asusta” con sus escenas de pasión ante el estreno de ‘Deseo’, película que protagoniza con los actores José María Yazpik y Óscar Casas.

La actriz fue cuestionada sobre la reacción de su esposo a las imágenes que ella misma describió como “un thriller de alto voltaje”.

PUBLICIDAD

“No, no se asusta. Nos tenemos confianza. Él sabe que esto es un trabajo”, respondió ante las cámaras de ‘Ventaneando’ el 21 de abril.

De acuerdo con Ludwika Paleta, para su esposo es muy importante verla feliz y realizándose como actriz.

“Le encanta que yo sea feliz y que me guste mi trabajo. Le encanta verme haciendo películas. No solo es mi mayor fan, es mi mejor aliado… es el mejor papá de mis hijos”, agregó.

Por último, la intérprete de 47 años admitió haberse sentido “muy expuesta” durante el rodaje. Sin embargo, también reconoció que las escenas están muy bien cuidadas.

“Todo está muy hecho para que funcione. O sea, no es pornografía, todo está muy medido. De un tiempo para acá, en todas las producciones existe un intimacy coach, que es un coordinador de intimidad que está ahí, que acuerda con los actores qué se puede ver, qué no se puede ver y todo va por contrato. Todo está muy hablado y todo está muy estipulado”, explicó.