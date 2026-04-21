Ludwika Paleta

Ludwika Paleta revela si su esposo Emiliano Salinas “se asusta” con sus escenas de pasión

La actriz se sinceró sobre lo que opina su esposo Emiliano Salinas sobre las escenas de pasión que interpreta en ‘Deseo’, película que protagoniza con los actores José María Yazpik y Óscar Casas.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
add
Síguenos en Google
Video Esto haría Ludwika Paleta si tuviera romance con un hombre casi 20 años menor que ella

Ludwika Paleta reveló si su esposo Emiliano Salinas “se asusta” con sus escenas de pasión ante el estreno de ‘Deseo’, película que protagoniza con los actores José María Yazpik y Óscar Casas.

La actriz fue cuestionada sobre la reacción de su esposo a las imágenes que ella misma describió como “un thriller de alto voltaje”.

PUBLICIDAD

Más sobre Ludwika Paleta

Esto haría Ludwika Paleta si tuviera romance con un hombre casi 20 años menor que ella
1:06

Esto haría Ludwika Paleta si tuviera romance con un hombre casi 20 años menor que ella

Univision Famosos
Hijo de Ludwika Paleta reacciona tras supuestas amenazas que han recibido él y su madre
0:53

Hijo de Ludwika Paleta reacciona tras supuestas amenazas que han recibido él y su madre

Univision Famosos
Ludwika Paleta posa junto a su hijo al que le lleva 21 años y así ven juntos
0:24

Ludwika Paleta posa junto a su hijo al que le lleva 21 años y así ven juntos

Univision Famosos
Hijo de Ludwika Paleta reacciona a los besos de su mamá con Juanpa Zurita: "Raro"
0:52

Hijo de Ludwika Paleta reacciona a los besos de su mamá con Juanpa Zurita: "Raro"

Univision Famosos
Ludwika Paleta presume como pocas veces a sus mellizos: así de grandes lucen a sus 8 años
2 mins

Ludwika Paleta presume como pocas veces a sus mellizos: así de grandes lucen a sus 8 años

Univision Famosos
Ex de Ludwika Paleta confiesa si ha tenido problemas con la actriz por la crianza de su hijo
2 mins

Ex de Ludwika Paleta confiesa si ha tenido problemas con la actriz por la crianza de su hijo

Univision Famosos
Ludwika Paleta reaparece y responde sobre supuestos vínculos con secta ligada a su marido 
1:00

Ludwika Paleta reaparece y responde sobre supuestos vínculos con secta ligada a su marido 

Univision Famosos
Ludwika Paleta defiende a su hijo Nicolás Haza y asegura que no es ‘nepo baby’
0:59

Ludwika Paleta defiende a su hijo Nicolás Haza y asegura que no es ‘nepo baby’

Univision Famosos
Ludwika Paleta revela con qué famoso actor no podía hacer escenas íntimas: él reacciona
0:48

Ludwika Paleta revela con qué famoso actor no podía hacer escenas íntimas: él reacciona

Univision Famosos
Ludwika Paleta reaparece como pocas veces con sus mellizos y deja ver lo grande que ya están
1:05

Ludwika Paleta reaparece como pocas veces con sus mellizos y deja ver lo grande que ya están

Univision Famosos

“No, no se asusta. Nos tenemos confianza. Él sabe que esto es un trabajo”, respondió ante las cámaras de ‘Ventaneando’ el 21 de abril.

De acuerdo con Ludwika Paleta, para su esposo es muy importante verla feliz y realizándose como actriz.

“Le encanta que yo sea feliz y que me guste mi trabajo. Le encanta verme haciendo películas. No solo es mi mayor fan, es mi mejor aliado… es el mejor papá de mis hijos”, agregó.

Por último, la intérprete de 47 años admitió haberse sentido “muy expuesta” durante el rodaje. Sin embargo, también reconoció que las escenas están muy bien cuidadas.

“Todo está muy hecho para que funcione. O sea, no es pornografía, todo está muy medido. De un tiempo para acá, en todas las producciones existe un intimacy coach, que es un coordinador de intimidad que está ahí, que acuerda con los actores qué se puede ver, qué no se puede ver y todo va por contrato. Todo está muy hablado y todo está muy estipulado”, explicó.

“A pesar de que me sentí muy expuesta, físicamente estuve muy cobijada por todo el equipo, por Óscar, por Chema Yazpik y también por la directora”, sentenció.

Relacionados:
Ludwika PaletaFamososEmiliano SalinasCelebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Chiquis: Sin Filtro
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Vecinos
Un hombre por semana
Polen
Gratis
¿Quieres ser mi... novia?
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Tráiler: Los encantos del sinvergüenza
Doménica Montero
Gratis
El extraño retorno de Diana Salazar
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX