Ante su ex Mijares, Lucero responde si se vale que los amigos se besen en la boca

Apenas el pasado 5 de septiembre, Itatí Cantoral reconoció durante el show que le gustaría ser Lucero para "ponerle unos besos" a Mijares y seguir "iluminándolo". El momento provocó que el cantante solo riera de manera nerviosa, mientras que la actriz dejó en claro que no tenía problema con el 'coqueteo' de su colega hacia su ex: "Ya no soy esposa", exclamó.