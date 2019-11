Los hijos de Juanes no tenían idea de cuán famoso es (su mamá nos cuenta cómo supieron)

Para Juanes, esas preguntas resultaron algo incómodas, pues no encontraba las palabras para explicarle a sus pequeños que ese honor es tan mayúsculo que sólo se otorga una vez en la vida; tampoco sabía cómo decirles que se concede únicamente cuando a una mente increíblemente creativa en la música se une un corazón igual de generoso.

La modelo y actriz colombiana relató que Juanes se sentó esa mañana a explicarles tímidamente a sus hijos lo que estaba pasando. Sin embargo, cuando mejor comprendieron el asunto fue al ver a artistas que ellos mismos admiran o ven en la TV, cantando las canciones de su padre en el Premier Ballroom del MGM Grand Hotel & Casino. “Fue importante para ayudarlos a entender mejor eso, ya que él no hace alardes de sus éxitos en casa -ni en ninguna parte”, señaló.

La “sencillez” de su esposo, agregó, es tan grande que, cuando se enteró de que en la 20ª. Entrega Anual del Latin GRAMMY él sería Persona del Año, no lo podía creer. “Fue una emoción demasiado grande para él. Desde que lo supo estuvo pensando en ese día, en qué iba a pasar allí , porque todo fue una sorpresa: desde qué artistas vendrían hasta qué temas tocarían”.

No menos contenta estuvo ella, con quien el autor de himnos de la cultura popular latinoamericana como 'La Camisa Negra', se conoció a principios de su carrera internacional. Avanzaba el año 2000 y ella tenía una breve aparición en su video 'Podemos Hacernos Daño'. Se hicieron novios. Tres años después nació su primer hija, Luna y así llevan casi dos décadas juntos: “No ha sido tampoco fácil, pero no ha sido difícil”, declaró a los medios la también actriz. “Pero no ha sido imposible. Yo creo que en la vida, cuando uno quiere, puede”.