Muere madre de Juanes a los 95 años: lo que se sabe

El equipo de trabajo de Juanes confirmó la muerte de doña Alicia Vásquez, quien fue una de las inspiraciones del cantante colombiano para su música.

Juanes está de luto tras la muerte de su madre, Alicia Vásquez, quien falleció la madrugada del 8 de septiembre en Medellín, Colombia, reportaron medios colombianos como RCN.

De acuerdo con los reportes, la mujer de 95 años aparentemente murió de "causas naturales".

Aunque el cantante, quien está nominado a los Premios Juventud, no ha emitido declaraciones públicas hasta el momento, el 10 de septiembre su equipo confirmó que la familia está atravesando el duelo de forma privada y no se han dado a conocer detalles sobre las honras fúnebres.

La madre del artista colombiano fue una figura central en su vida, no solo en lo personal, también en la parte artística siendo una de sus fuentes de inspiración.

Juanes y su madre, doña Alicia Vásquez.
Juanes y su madre, doña Alicia Vásquez.
Imagen Juanes/Instagram

Juanes, cuyo nombre real es Juan Esteban Aristizábal Vásquez, ha mencionado a su madre en varias canciones, incluso se tatuó su rostro en el brazo derecho.

Alicia Vásquez fue madre de seis hijos y estuvo casada con Javier Aristizábal, quien falleció en 1995.

En 2007, Juanes lanzó el álbum 'La vida es un ratico', nombre que le puso en honor a su madre, pues era su frase favorita y la que más usaba.

"Juan vive a mil, siempre estresado, acelerado, preocupado, y yo todo el tiempo le digo que disfrute, que se calme, que la vida es un ratico... Y así es", dijo doña Alicia en entrevista, declaraciones que retomó Diario Libre.


