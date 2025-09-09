Lola Doll lucha por su vida: la 'influencer' fue atacada a tiros afuera de su casa

Video Exhiben a Beéle y a la ‘influencer’ Isabella Ladera en video íntimo: ella lo acusa "devastada"

La ‘influencer’ Lolita Callender, mejor conocida en redes sociales como Lola Doll, lucha por su vida en un hospital de Guyana luego de ser atacada a tiros a las afueras de su casa.

De acuerdo con People, los hechos ocurrieron el sábado 6 de septiembre alrededor de las 11:35 de la noche. Según reportes de la policía, a la joven, de 33 años, le disparó un hombre que iba manejando una motocicleta.

Tras el ataque, Lola Doll fue trasladada de emergencia al Hospital Público de Georgetown, donde arribó con heridas de bala en el cuello, la cara, las manos y la pierna derecha. A la ‘influencer’ la reportan en estado crítico.

Reportan a Lola Doll en estado crítico. Imagen Guyana Police Force / Instagram



Hasta el momento, se desconoce la identidad del hombre que atacó a Lola Doll. Sin embargo, las autoridades han solicitado a cualquier persona que haya presenciado la emboscada que se ponga en contacto con la policía, ofreciendo la opción de hacerlo de forma anónima, a través del número de emergencia 911 o en la estación más cercana.

Así hallaron a Lola Doll tras el ataque

El hermano de Lola Doll reveló a TMZ que fue él quien encontró gravemente herida a la ‘influencer’ e incluso, señaló que apoyó a su traslado al hospital.

“Estaba en casa cuando oí disparos y salí corriendo... solo para ver a mi hermana tirada en el coche y sangre, si es que la ven, saliendo a borbotones”, dijo el 7 de septiembre.

“La trajimos de urgencia… perdió mucha sangre, pero es una luchadora”, agregó.

¿Quién es Lola Doll?

Lolita Callender creció en Leopold Street, un barrio de Georgetown de Guyana, en 1992.

La joven es una figura conocida en redes sociales gracias a su contenido que combina moda, estilo de vida y consejos de belleza. En 2024 , Lola Doll dio su salto a la música con el sencillo ‘Condition’, que se convirtió en un éxito en Guyana.