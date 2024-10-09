Lisa Marie Presley tuvo el cuerpo de su fallecido hijo en su casa: lo conservó en hielo por meses

Video Elsa Cárdenas, la actriz mexicana que conquistó a Elvis Presley a pesar de que ya estaba comprometido

Lisa Marie Presley mantuvo el cuerpo de su fallecido hijo en su casa por dos meses. La hija de Elvis Presley, lo conservó en hielo seco en una habitación de su casa de Los Ángeles hasta decidir donde sería enterrado en joven de 27 años.

En un extracto de su libro de memorias ‘From Here to the Great Unknown’, obtenidas por People, la única hija del ‘rey del rock’ reveló que fue difícil despedirse de su hijo, quien se suicidó en 2020.

“Mi casa tiene un dormitorio separado y mantuve a Ben Ben allí durante dos meses. No existe ninguna ley en el estado de California que obligue a enterrar a alguien de inmediato", escribió Lisa en sus memorias, las cuales fueron terminadas por su hija Riley tras su muerte en 2023.

La razón por la que conservó el cuerpo de su fallecido hijo congelado

Riley Keough explicó en el libro de su madre que para ella era “realmente importante tener tiempo suficiente para despedirse” de Benjamin, “del mismo modo que había hecho con su padre”, Elvis Presley murió en 1997 cuando Lisa tenía solamente 9 años. Asimismo, señaló que otra de las razónes fue porque no sabía si sepultarlo en Hawái o en Graceland.

“En parte por eso tardé tanto. Me acostumbré tanto a él, a cuidarlo y a tenerlo allí. Creo que a cualquier otra persona le daría un susto de muerte tener a su hijo allí. Pero a mí no. Me sentí muy afortunada de poder seguir siendo su madre y retrasarlo un poco más para poder aceptar su descanso eterno”, contó la fallecida actriz.

Así honró la memoria de su fallecido hijo

Aun con el cuerpo de su fallecido hijo en casa, Lisa Marie Presley y su hija Riley tomaron la decisión de hacerse tatuajes similares a los que tenía Benjamín. Según el libro de memorias, el joven de 27 años se había tatuado el nombre de su madre en la mano y el de su hermana en la clavícula.

Fue así que contactaron a un tatuador y lo invitaron a ver de cerca los diseños que Benjamín tenía en su cuerpo inerte.

“Lisa Marie le acababa de pedir a este pobre hombre que mirara el cuerpo de su hijo muerto, que estaba aquí al lado nuestro en las casitas. He tenido una vida extremadamente absurda, pero este momento está entre los 5 más raros”, aseveró Riley.

De acuerdo con la nieta de Elvis Presley, luego de hacerse los tatuajes Lisa Marie Presley sintió que era momento de enterrar a su hijo en Graceland junto a su abuelo.